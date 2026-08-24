Com o homem, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, um rádio comunicador e drogas - Divulgação / PMERJ

Com o homem, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, um rádio comunicador e drogasDivulgação / PMERJ

Publicado 24/08/2026 12:12

Rio - Um homem morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar , durante uma operação na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com a corporação, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) faziam uma ação para a retirada de barricadas na região quando equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram atacadas a tiros.

Quando os tiros cessaram, os policiais encontraram o homem, ainda não identificado, baleado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os agentes apreenderam um revólver calibre 38, um rádio transmissor que estaria sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico de drogas da região e uma mochila com grande quantidade de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).