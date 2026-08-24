A ação foi realizada por agentes da DRFCDivulgação
Segundo as investigações, o suspeito utilizava uma conta cadastrada em nome de uma mulher para solicitar corridas e atrair as vítimas. Quando os motoristas chegavam ao local combinado, ele e outros comparsas realizavam a abordagem. O preso não teve seu nome divulgado.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o grupo agia com violência e ameaças feitas com arma de fogo. Durante os assaltos, os condutores eram obrigados a realizar saques bancários e transferências via Pix para contas utilizadas pela quadrilha.
Os investigadores apuraram que os motoristas permaneciam sob o poder dos criminosos dentro dos próprios veículos enquanto o bando cometia outros roubos na região. Em alguns casos, os assaltantes atacavam pessoas que aguardavam transporte em pontos de ônibus.
A atuação criminosa se concentrava principalmente nos bairros do Recreio dos Bandeirantes e de Jacarepaguá. Conforme a especializada, o preso acumula 13 anotações criminais. Entre os registros estão passagens por extorsão com restrição temporária da liberdade da vítima e roubo em transporte coletivo.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e localizar os demais integrantes do grupo.
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