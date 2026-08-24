Prisão foi realizada por agentes da 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação

Prisão foi realizada por agentes da 35ª DP (Campo Grande)Divulgação

Publicado 24/08/2026 17:39

Rio - Um homem, identificado como Cauã da Costa Borges, foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (24), por roubo a um carro de aplicativo em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Policiais civis também recuperaram o veículo e o celular do motorista.

De acordo com a corporação, o suspeito solicitou uma corrida e no local de embarque, na Rua Marcolino Costa, por volta de 0h30, anunciou o assalto.

Os agentes da 35ª DP (Campo Grande) recuperaram o carro uma hora depois. O automóvel, que teve o pneu furado, foi rastreado através de um telefone que estava no porta-luvas, na Estrada dos Sete Riachos.



Após investigações, os policiais localizaram Cauã na comunidade onde ele morava, na Carobinha, no mesmo bairro. No momento da captura, ele estava com o celular da vítima desligado no bolso. Na delegacia, o motorista reconheceu o homem como o autor do roubo do veículo e dos pertences.

O DIA tenta localizar a defesa de Cauã. O espaço segue aberto para manifestação.