Militares do quartel de Campo Grande foram acionados para a ocorrência na Avenida Joaquim MagalhãesReprodução/Maps

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Rio - O cadáver de um feto foi encontrado dentro de uma caixa, na tarde desta segunda-feira (24), perto da linha de trem da estação de Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.
LEIA MAIS: Família de turistas aguarda documento para volta à Colômbia com cinzas

Segundo os bombeiros, militares do quartel de Campo Grande foram acionados por volta das 13h para a ocorrência na Avenida Joaquim Magalhães, sem número, em Senador Vasconcelos. Após o recolhimento, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Grande.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Agentes realizam diligências para identificar as circunstâncias do abandono e localizar possíveis responsáveis.

Até o momento, não há informações sobre quem teria deixado o feto no local nem sobre o tempo em que ele permaneceu na área antes de ser encontrado. A investigação segue em andamento.