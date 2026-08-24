Militares do quartel de Campo Grande foram acionados para a ocorrência na Avenida Joaquim Magalhães - Reprodução/Maps

Militares do quartel de Campo Grande foram acionados para a ocorrência na Avenida Joaquim MagalhãesReprodução/Maps

Publicado 24/08/2026 17:04

Rio - O cadáver de um feto foi encontrado dentro de uma caixa, na tarde desta segunda-feira (24), perto da linha de trem da estação de Senador Vasconcelos, na Zona Oeste . O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.