Militares do quartel de Campo Grande foram acionados para a ocorrência na Avenida Joaquim MagalhãesReprodução/Maps
Segundo os bombeiros, militares do quartel de Campo Grande foram acionados por volta das 13h para a ocorrência na Avenida Joaquim Magalhães, sem número, em Senador Vasconcelos. Após o recolhimento, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Grande.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Agentes realizam diligências para identificar as circunstâncias do abandono e localizar possíveis responsáveis.
Até o momento, não há informações sobre quem teria deixado o feto no local nem sobre o tempo em que ele permaneceu na área antes de ser encontrado. A investigação segue em andamento.
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