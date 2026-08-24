Aulas são divididas em duas turmas: uma para crianças de 3 a 8 anos e outra para alunos de 9 a 14 anosDivulgação
As aulas são divididas em duas turmas: uma para crianças de 3 a 8 anos e outra para alunos de 9 a 14 anos. Para se inscrever, os responsáveis pelos alunos passam por uma entrevista com a equipe do projeto, que apresenta as diretrizes do programa e verifica se os familiares estão dispostos a se comprometer com o nível de disciplina exigido.
O responsável pelo projeto, Phillippe Moura, explica que o método de ensino engloba duas partes. "Uma é a didática, onde passamos os valores do judô e como a arte marcial não é somente um esporte, mas uma atividade que visa ao crescimento integral do indivíduo. E a outra é o treinamento, que, inicialmente, é o que mais motiva a adesão dos alunos", explica Phillippe.
"Nosso objetivo é mostrar que o judô pode ajudar essas crianças e adolescentes a crescerem não somente dentro do esporte como atleta, mas também profissionalmente, a nível acadêmico, especialmente, já que é uma prática que envolve disciplina e constrói valores", complementa.
Luiz Mairovitch, presidente do clube, pontua como o programa pode mudar a vida desses alunos. "A prática de esportes reflete diretamente no desenvolvimento físico e intelectual de crianças e adolescentes. E por isso investimos nesse programa há mais de uma década. Entendemos que, quando eles têm acesso às ferramentas certas, estamos ajudando a construir um futuro mais promissor para esses jovens."
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