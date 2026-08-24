Aulas são divididas em duas turmas: uma para crianças de 3 a 8 anos e outra para alunos de 9 a 14 anos - Divulgação

Aulas são divididas em duas turmas: uma para crianças de 3 a 8 anos e outra para alunos de 9 a 14 anosDivulgação

Publicado 24/08/2026 11:23

Rio - O clube Hebraica, em Laranjeiras, na Zona Sul , abriu 100 novas vagas para o projeto Judô Solidário, voltado para crianças e adolescentes de 3 a 14 anos matriculados na rede pública municipal de ensino. Criado há 12 anos, o programa oferece aulas gratuitas de judô e já atendeu mais de 3 mil jovens.