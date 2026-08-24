Vitória da Cunha Ferreira Alvim foi encontrada na Freguesia, na Zona Sudoeste - Reprodução

Vitória da Cunha Ferreira Alvim foi encontrada na Freguesia, na Zona SudoesteReprodução

Publicado 24/08/2026 09:51

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (24), uma mulher acusada de aplicar golpes com vendas de pacotes de viagens falsos. Vitória da Cunha Ferreira Alvim foi encontrada na Freguesia, na Zona Sudoeste. A investigação identificou que ela causou um prejuízo de R$ 8,7 mil à uma vítima.

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Segundo as apurações da 41ª DP (Tanque), no decorrer de 2025, Vitória - atuando pela empresa Latitude Outdoor Adventure - anunciou e vendeu pacotes turísticos pelo Instagram, atraindo clientes para viagens nacionais e internacionais.

Em janeiro do ano passado, uma mulher, acreditando na empresa administrada pela acusada, comprou uma viagem para San Andrés, na Colômbia, por R$ 4,5 mil. Ela transferiu o valor via PIX para uma conta indicada por Vitória.

Em agosto de 2025, a cliente contratou um novo pacote turístico, desta vez para o Chile, no valor de R$ 4,2 mil. O pagamento também foi realizado por PIX para a chave indicada pela acusada.

Com a aproximação da viagem para San Andrés, que seria realizada em janeiro deste ano, a vítima passou a solicitar os comprovantes de reserva e demais documentos necessários ao embarque, mas não teve retorno por parte da vendedora. A fraude foi descoberta quando a cliente entrou em contato com o hotel onde teria sido feita a reserva e soube que não existia nada em seu nome ou da empresa.

Segundo a Polícia Civil, Vitória usava uma empresa de turismo, formalmente constituída, para dar aparência legítima ao esquema. As provas reunidas pela 41ª DP identificaram um padrão em diversas outras vítimas, indicando que os contratos de viagens eram celebrados já com a ciência de que os serviços jamais seriam prestados.

No último dia 18, o juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) e tornou Vitória ré por estelionato. O magistrado também decretou sua prisão preventiva.

"A acusada obteve indevida vantagem econômica, recebendo da lesada a quantia total de R$ 8.738,20 (oito mil setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), ao lhe prometer, falsamente, providenciar passagens aéreas, hospedagem, reservas e demais serviços indispensáveis à realização das viagens contratadas, pois, apesar de ter recebido integralmente os valores pactuados, a acusada jamais providenciou os serviços prometidos, agindo, desde o início das tratativas, com o intuito de ludibriar a lesada", escreveu.

Vasconcellos ainda destacou que Vitória sabia o endereço da vítima, o que dava a possibilidade dela, em liberdade, causar alguma influência na vida da cliente. Isso constatou a necessidade da prisão.



A reportagem enviou uma mensagem para a empresa Latitude Outdoor, via WhatsApp às 8h44, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.

A defesa da acusada ainda não foi localizada.