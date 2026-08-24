Passeio tem duração aproximada de uma hora - Divulgação

Passeio tem duração aproximada de uma horaDivulgação

Publicado 24/08/2026 10:13 | Atualizado 25/08/2026 09:26

Rio - A Biblioteca Parque Estadual (BPE) inicia, na terça-feira (25), a visita literária guiada para conhecer os espaços, acervos, serviços e a história da biblioteca, localizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. A primeira visita será realizada em formato de evento teste, com um grupo previamente agendado. A partir da semana seguinte, o público poderá se inscrever para participar da atividade, que será realizada semanalmente, às segundas-feiras, a partir das 14h30.

Durante aproximadamente uma hora, os participantes percorrem diferentes ambientes da Biblioteca Parque Estadual e conhecem sua história, acervos e serviços. O roteiro também contará com intervenções literárias, incluindo histórias, poemas, trechos de obras e dinâmicas participativas.

A proposta é transformar os ambientes da biblioteca em espaços de encontros e descobertas, apresentando a literatura de maneira lúdica e interativa. A iniciativa também pretende ampliar a percepção dos visitantes sobre as possibilidades oferecidas pela BPE para leitores, estudantes, educadores, pesquisadores e a comunidade em geral.

Após o fim da visita guiada, os participantes poderão permanecer na biblioteca e utilizar livremente os espaços disponíveis. Serão oferecidas 30 vagas por visita. Para participar, é necessário preencher um formulário de inscrição online. O cadastro deve ser feito até a quinta-feira anterior à data escolhida.

Após o preenchimento do formulário, a confirmação da inscrição e as orientações para a visita serão encaminhadas pelo e-mail ou WhatsApp informado pelo participante. A Biblioteca Parque Estadual é vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ). Para grupos com mais de oito pessoas, o agendamento deve ser solicitado pelo e-mail agendavisitabpe@cultura.rj.gov.br.