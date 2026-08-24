Passeio tem duração aproximada de uma horaDivulgação
Biblioteca Parque estreia visita literária guiada com interações
Atividade gratuita passeia por diversos ambientes do espaço cultural, no Centro do Rio, para conhecer as histórias, acervos e serviços
PM é baleado durante confusão em estacionamento de shopping na Baixada
Leonardo Botelho estava de folga e tentou intervir em uma briga envolvendo um policial penal e vigilantes do estabelecimento
'Vai morrer': PM é denunciado por matar motociclista em perseguição
Segundo o MPRJ, Eduardo de Castro Ornellas, de 26 anos, foi baleado no pescoço por Vinicius Vieira Moraes em São Gonçalo
Quem é Madrinha da Cidade Alta, presa no Complexo de Israel nesta terça
Luana Rosa de Araújo é apontada como braço-direito de Peixão, chefe do tráfico do TCP; Contra ela, havia quatro mandados de prisão em aberto
Confronto entre criminosos termina com homem morto em Belford Roxo
Região, controlada pela facção Terceiro Comando Puro, sofre com constantes invasões do Comando Vermelho; DHBF investiga o caso
Polícias Civil e Militar fazem nova operação no Complexo de Israel
Entre os presos está a traficante conhecida como Madrinha da Cidade Alta, apontada como braço-direito de Peixão e liderança do TCP
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