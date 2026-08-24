Passageiros ficaram 'presos' na escada rolante que mudou de direçãoReprodução / Redes Sociais

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Manuella Viegas
Rio - Uma escada rolante do MetrôRio mudou de direção de forma inesperada enquanto estava lotada de passageiros, na estação Central do Brasil. Segundo a concessionária, o reparo deve ser concluído até sexta-feira (28).

Imagens que viralizaram nas redes sociais nesta segunda-feira (24) mostram diversas pessoas tentando subir enquanto a escada opera no sentido contrário. Outros passageiros ajudaram os que ficaram “presos” no equipamento. O caso aconteceu na última sexta-feira (21).

No vídeo, é possível observar que as pessoas chegam a “se embolar” quando desistem de subir. Um homem continua na escada rolante, que é desligada em seguida. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O MetrôRio informou que o equipamento apresentou um problema técnico e já passou por inspeção da equipe de manutenção da concessionária. Durante o período de reparo os clientes podem utilizar as outras escadas rolantes disponíveis no local.