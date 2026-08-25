Confrontos aconteceram na comunidade da Guacha - Reprodução

Confrontos aconteceram na comunidade da GuachaReprodução

Publicado 25/08/2026 08:20

Rio - Um confronto entre criminosos terminou com um homem morto, na noite desta segunda-feira (24), na comunidade da Guacha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A região, controlada pela facção Terceiro Comando Puro, sofre com constantes invasões do Comando Vermelho.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Segundo relatos, integrantes do CV entraram na comunidade para trocar tiros com traficantes do TCP. O caso é mais um capítulo da disputa territorial entre as organizações criminosas.

Bandidos do cv estão invadindo a guacha de Belford Roxo

Coro tá comendo pic.twitter.com/rfLtMNQvoK — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) August 24, 2026

O conflito causou a morte de Dalcimar da Silva Conceição Junior. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) receberam informações sobre a entrada de um homem baleado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Pastor, no mesmo município. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Os policiais foram avisados que Dalcimar havia sido ferido em um confronto na localidade da Guacha. Com isso, as equipes se dirigiram para a região, onde permaneceram durante a madrugada.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.