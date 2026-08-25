Presos na operação no Complexo de Israel foram levados para Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Presos na operação no Complexo de Israel foram levados para Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 25/08/2026 06:40

Rio - As Polícias Civil e Militar realizaram, nesta terça-feira (25), uma nova operação contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam no Complexo de Israel , na Zona Norte do Rio. Os alvos foram as comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral.

Ao todo, cinco criminosos foram presos. As equipes também encontraram uma mansão que pertencia ao chefe do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP) , Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, e do seu seu braço direito, o traficante Leandro Santos Sabino, conhecido como Flamengo. Esse é o quinto dia seguido de ações das forças de segurança na região.

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Ação no Complexo de Israel

Ao todo, agentes da 38ª DP (Brás de Pina) buscaram cumprir dezenas de mandados de prisão contra criminosos envolvidos em diferentes delitos. Entre os detidos está Luana Rosa de Araújo, conhecida como Madrinha da Cidade Alta, localizada em Cordovil. Segundo investigações, ela seria o braço-direito de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com o delegado titular da 38ªDP (Brás de Pina), Bruno Ciniello, ela exercia um papel de liderança dentro da facção. "Em desfavor dela constam quatro mandados de prisão, sendo dois por homicídio e dois relacionados ao tráfico. Ela exercia uma atuação de relevância, de liderança de comunidades que também são ligadas ao Terceiro Comando Puro. Os homicídios foram praticados à época na comunidade do Massapê, em Duque de Caxias. Ela era liderança da comunidade, portando fuzil, inclusive, de frente nesse homicídio e respondia diretamente ao Peixão", afirmou.

Na ação, criminosos incendiaram veículos na tentativa de impedir a entrada dos agentes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um blindado da PM improvisando uma tábua para passar em uma vala aberta como barricada em meio a um carro em chamas.

Veja vídeo:

CAVEIRÃO DO COE DENTRO DO COMPLEXO DE ISRAEL



Registros feitos por policiais militares mostram o momento em que um caveirão do COE avançou para dentro do Complexo de Israel durante a madrugada desta segunda-feira (24).



A entrada ocorreu durante a segunda etapa da ocupação,+ pic.twitter.com/ek1OoId7P2 — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) August 24, 2026

De acordo com o porta-voz da PM, o major Maicon Pereira, agentes também realizam um policiamento reforçado na Avenida Brasil, na Linha Vermelha e na Rodovia Washington Luís. Na região, equipes do BPVE conseguiram impedir dois roubos de cargas ainda na madrugada desta terça-feira (25).



Na Avenida Brasil, na altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte, as equipes recuperaram uma carga de cervejas avaliada em cerca de R$ 200 mil.



Já na altura de Bonsucesso, os agentes encontraram uma carreta com uma carga de leite avaliada em R$ 90 mil. O veículo havia sido roubado por um criminoso armado.



"Hoje a gente faz esse reforço e evita o roubo de cargas ali na Avenida Brasil. A gente está atuando há cinco dias nessa operação. É uma operação complexa, que iniciou na sexta-feira, e a gente foi avançando a cada momento para poder cumprir todos os nossos objetivos. Primeiro, a estabilização da Cidade Alta e também Cinco Bocas e Pica-Pau. Num segundo momento, a gente avança para Parada de Lucas e Vigário Geral (...) E hoje a gente faz uma ação integrada com a Polícia Civil para que ela consiga cumprir objetivos", disse. De acordo com o porta-voz da PM, o major Maicon Pereira, agentes também realizam um policiamento reforçado na Avenida Brasil, na Linha Vermelha e na Rodovia Washington Luís. Na região, equipes do BPVE conseguiram impedir dois roubos de cargas ainda na madrugada desta terça-feira (25).Na Avenida Brasil, na altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, na Zona Norte, as equipes recuperaram uma carga de cervejas avaliada em cerca de R$ 200 mil.Já na altura de Bonsucesso, os agentes encontraram uma carreta com uma carga de leite avaliada em R$ 90 mil. O veículo havia sido roubado por um criminoso armado."Hoje a gente faz esse reforço e evita o roubo de cargas ali na Avenida Brasil. A gente está atuando há cinco dias nessa operação. É uma operação complexa, que iniciou na sexta-feira, e a gente foi avançando a cada momento para poder cumprir todos os nossos objetivos. Primeiro, a estabilização da Cidade Alta e também Cinco Bocas e Pica-Pau. Num segundo momento, a gente avança para Parada de Lucas e Vigário Geral (...) E hoje a gente faz uma ação integrada com a Polícia Civil para que ela consiga cumprir objetivos", disse.

O major ressaltou que o grupo de Peixão tem explorado moradores e comerciantes das comunidades. "Outro ponto importante de falar também é da exploração comercial que ele faz das pessoas que estão sob o seu território, tanto como serviços de telecomunicações, que é cobrado dessas pessoas — só permite entrar empresas ligadas a ele. A exploração da venda de gás, venda de água, de todos os serviços. Por isso é importante para eles o território. O território para esse tipo de criminoso acaba rendendo muito dinheiro. É mais uma forma da facção criminosa conseguir recursos. Então, é importante a gente tirar esse domínio territorial", destacou.



O porta-voz reforçou que a ocupação também busca conter as disputas territoriais entre grupos criminosos. Segundo ele, o Terceiro Comando Puro tem avançado no uso de drones com granadas e de artefatos explosivos em barricadas e veículos, aumentando o risco para moradores.



"A facção Terceiro Comando Puro tem uma disputa territorial grande com as comunidades de Dourados, Tinta, Quitungo e do Complexo da Penha, investindo até mesmo em drones com granadas, que deixam toda a população exposta. É mais um avanço do crime organizado e a gente tem que entender esse fenômeno para conseguir combater ele", afirmou.

A ação mobilizou equipes dos departamentos-gerais de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC), Baixada (DGPB), Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Pela PM, participam agentes do Comando de Operações Especiais (COE), do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), dos batalhões de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e Tático de Motociclistas (BTM).

Explosivo perto de estação de trem

Policiais civis encontraram um artefato explosivo nas proximidades da estação Parada de Lucas, por volta das 10h desta terça-feira (25). Por conta disso, a circulação sofreu alterações e voltou ao processo de normalização apenas pouco antes das 12h.

Também foi encontrada uma 'casa mata' com seteira de frente para a plataforma de trens e com tijolo dobrado para aumentar a proteção dos traficantes.

Impactos

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, na Cidade Alta, oito unidades escolares foram impactadas. Em Parada de Lucas e Vigário Geral, quatro unidades suspenderam as aulas. Já nas comunidades Cinco Bocas/Pica-pau, outras três.

Além disso, até o momento, três unidades de Atenção Primária na região de Cordovil e Vigário Geral mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Tiroteio no Buraco do Boi, em Nova Iguaçu



Nessa mesma operação, policiais e criminosos entraram em confronto na comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, área que também é dominada pela facção Terceiro Comando Puro. No local, um homem gerente do tráfico de drogas da região morreu baleado e outros dois acabaram presos. Dois fuzis, grande quantidade de drogas e veículos foram apreendidos no local.

Réplica de metralhadoras apreendidas no Cpx de Israel

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam, na noite de segunda-feira (24), duas réplicas de metralhadoras ponto 50, além de outras armas falsas e grande quantidade de drogas.



O material foi localizado em um imóvel abandonado na comunidade de Vigário Geral. De acordo com o comando da unidade, as réplicas de metralhadoras .50 Barret M82/M107 eram utilizadas por criminosos para intimidar moradores e pessoas que circulavam pela região, simulando o poder de fogo de armamentos de alto calibre.



No local, os agentes apreenderam ainda uma réplica de rifle de precisão, além de carregadores e silenciadores de armas de airsoft. Também foram encontrados diversos tipos de drogas e materiais utilizados para comercialização.



Segundo estimativa policial, a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil ao crime organizado.



As ações têm como objetivo reduzir a capacidade operacional de criminosos, impedir a circulação de armas e drogas e aumentar a segurança de moradores e trabalhadores das comunidades. Todo o material apreendido foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina).

Segunda fase da ocupação

No segundo dia de ocupação, que teve início na madrugada de segunda-feira (24), vias expressas no entorno das comunidades chegaram a ser interditadas. Por volta das 9h, criminosos incendiaram quatro caminhões na Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto, na Zona Norte, nos dois sentidos. A liberação do local ocorreu apenas no início da tarde após trabalho da Comlurb.

Ainda na ação, equipes do Bope prenderam quatro criminosos após negociação para a rendição em uma área de mata. Ao todo, nove pessoas acabaram presas. Os agentes também apreenderam sete fuzis, três pistolas, quatro granadas, dois rádios transmissores, um colete, munições, carregadores, drogas e roupas camufladas.

Primeira fase

Na última sexta-feira (21), quando a corporação anunciou o começo da ocupação por tempo indeterminado do Complexo de Israel, as equipes atuaram na Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas.





Os agentes também encontraram barricadas equipadas com explosivos, além de veículos que, segundo a PM, estavam preparados para serem detonados com a aproximação dos agentes. Acionadores estavam entre os materiais localizados.



Em meio ao confronto na região, um Durante a operação, policiais do Comando de Operações Especiais (COE) removeram seis estruturas instaladas para dificultar o acesso das forças de segurança, desobstruíram duas vias, fecharam três valas e demoliram uma estrutura usada para impedir a circulação dos policiais.Os agentes também encontraram barricadas equipadas com explosivos, além de veículos que, segundo a PM, estavam preparados para serem detonados com a aproximação dos agentes. Acionadores estavam entre os materiais localizados.Em meio ao confronto na região, um motorista de ônibus chegou a ser baleado enquanto chegava para trabalhar na viação Caprichosa, em Parada de Lucas. Ele foi socorrido por outro rodoviário e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por cirurgia.

Complexo de Israel

O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau.



A região leva esse nome por causa do domínio de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. Apontado como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP), ele é um dos criminosos mais procurados do país.



A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. Ele também costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.