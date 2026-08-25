Mansão de traficante no Complexo Israel conta com jacuzzi - Divulgação/Polícia Civil

Mansão de traficante no Complexo Israel conta com jacuzzi Divulgação/Polícia Civil

Publicado 25/08/2026 15:47 | Atualizado 25/08/2026 16:12

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Em um vídeo gravado pelos agentes é possível ver que o imóvel possui três andares, todo revestido com porcelanato e mármore. No último andar, na área externa, há uma jacuzzi, espreguiçadeiras e até churrasqueira. O segundo andar possui uma suíte com banheiro e até uma academia equipada. Em alguns lugares da casa é possível ver que o imóvel estava passando por obras. Ninguém foi encontrado na residência no momento da ocorrência. Confira: