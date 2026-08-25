Mansão de traficante no Complexo Israel conta com jacuzzi Divulgação/Polícia Civil
Em um vídeo gravado pelos agentes é possível ver que o imóvel possui três andares, todo revestido com porcelanato e mármore. No último andar, na área externa, há uma jacuzzi, espreguiçadeiras e até churrasqueira. O segundo andar possui uma suíte com banheiro e até uma academia equipada. Em alguns lugares da casa é possível ver que o imóvel estava passando por obras. Ninguém foi encontrado na residência no momento da ocorrência. Confira:
A Polícia Civil encontrou no Complexo de Israel, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (25), uma mansão que pertencia ao traficante Flamengo, braço direito do chefe do tráfico do TCP, o Peixão— Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2026
Crédito: Divulgação/Polícia Civil pic.twitter.com/88KRyXMWaU
Contra Leandro Santos Sabino constam 12 mandados de prisão em aberto, sendo o mais recente expedido em abril deste ano pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde o traficante ocupava o cargo de gerente do tráfico. Em março de 2025 ele chegou a ser preso por policiais civis durante uma operação na Comunidade Barro 3, em Duque de Caxias.
Entre os processos contra ele consta um como acusado pela morte das primas Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos, e Rebecca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7, na Favela do Sapinho, em Duque de Caxias, no dia 4 de dezembro de 2020. As vítimas foram atingidas por um tiro de fuzil enquanto brincavam na porta de casa.
De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, traficantes atuavam como vigias no momento da ocorrência. Seguindo ordens de Leonardo, eles atiraram contra uma viatura que se aproximava do local. Por erro na execução, os disparos acertaram Emily e Rebecca.
Operação desta terça-feira
Ao longo da manhã e tarde, as polícias Civil e Militar atuam juntas para localizar e prender alvos das comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral, que formam o Complexo de Israel. Até o momento, cinco criminosos foram presos. Esse é o quinto dia seguido de ações das forças de segurança na região.
Entre os presos está Luana Rosa de Araújo, 32 anos, conhecida como Madrinha da Cidade Alta. Segundo investigações, ela também é considerada braço-direito de Peixão. De acordo com o delegado titular da 38ªDP (Brás de Pina), Bruno Ciniello, ela também exercia um papel de liderança dentro da facção, onde atuava na gestão financeira da organização.
Outras mansões localizadas
A mansão do traficante Flamengo não é uma exceção. Em outras operações das polícias no Complexo de Israel, agentes já localizaram outros imóveis com estruturas parecidas. Em março de 2025, um imóvel de alto padrão denominado "Resort Green", em Parada de Lucas, foi encontrado pelos policiais.
Em abril de 2021, outra mansão de Peixão acabou sendo localizada durante uma operação policial em Parada de Lucas. Na ocasião, o espaço contava com piscina, equipamentos eletrônicos de última geração, móveis e eletrodomésticos modernos e caros. Além disto, uma vista panorâmica privilegiada.
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