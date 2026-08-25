Agentes encontraram imóvel com seteiras de frente para a plataforma de trens - Divulgação

Agentes encontraram imóvel com seteiras de frente para a plataforma de trensDivulgação

Publicado 25/08/2026 11:42

Rio - Um artefato explosivo foi encontrado nas proximidades da estação Parada de Lucas, por volta das 10h desta terça-feira (25), durante operação das polícias Civil e Militar no Complexo de Israel , na Zona Norte. Por conta disso, a circulação de trens sofreu alterações, mas já normalizaram por volta das 14h.

Ao todo, cinco estações foram impactadas, são elas: Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral. Segundo a concessionária Trens RJ, as composições do ramal Saracuruna estão circulando apenas no trecho entre as estações Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna.

O ramal Saracuruna entrou em processo de normalização após o artefato ser removido da via férrea às 11h55. O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) precisou ser acionado.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes também encontraram uma 'casa mata' com seteira de frente para a plataforma de trens e com tijolo dobrado para aumentar a proteção dos traficantes. Em imagens obtidas pelo DIA, é possível ver os trilhos pelos buracos nas paredes.



Veja vídeo:

Em operação no Complexo de Israel, Polícia Civil encontra ‘casa mata’ com seteira voltada para plataforma de trem e tijolos usados para reforçar a proteção dos criminosos.



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/9Nn0Tak4o6 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2026

Operação

As forças de segurança atuaram contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) nas comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral. Esse foi o quinto dia seguido de ações das forças de segurança na região.

Ao todo, cinco pessoas acabaram presas em comunidades do Complexo de Israel. Entre os presos, está Luana Rosa de Araújo, conhecida como Madrinha da Cidade Alta, localizada em Cordovil. Segundo investigações, ela seria o braço-direito de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP).

No âmbito da mesma ação, agentes também realizaram diligências para verificar informações de inteligência na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a operação, três bandidos acabaram presos, e o gerente do tráfico de drogas da região morreu em um confronto com os policiais. Além disso, foram apreendidos dois fuzis, grande quantidade de drogas e veículos.