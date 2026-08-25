Expansão do metrô é uma das prioridades para a mobilidade no Rio - Érica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Expansão do metrô é uma das prioridades para a mobilidade no Rio Érica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/08/2026 14:38

Rio - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Estado do Rio estudam um financiamento para a extensão da Linha 2 do metrô até a Praça XV, no Centro do Rio. A obra, que prevê a construção de 3,5 km de malha e custo de R$ 3,3 bilhões, é um dos 15 projetos apontado pelo Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) como prioritários para o transporte da Região Metropolitana do Rio.

O ENMU, realizado em conjunto pelo BNDES e o Ministério das Cidades, tem a proposta de mapear projetos e propor políticas para melhorias da mobilidade urbana do Rio. As 15 propostas tratadas como prioridades somam R$ 68 bilhões e promovem a extensão de 544 Km nas redes de metrô, VLT, BRT e malha ferroviária.

Além da expansão da Linha 2 do metrô até a Praça XV, o estudo ainda indica a necessidade de implantação do Metrô Gávea até Del Castilho, a requalificação dos BRTs Transoeste e Transcarioca em VLTs, criação do VLT entre Botafogo, Leblon e Gávea, entre outras medidas voltadas à mobilidade urbana.

Em reunião, o governador em exercício Ricardo Couto e o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, chegaram a um acordo para renegociar dívidas relacionadas ao financiamento das obras da Linha 4 do metrô e dos trens urbanos. Com isso, a redução no pagamento dos juros da dívida pode chegar a R$ 242 milhões. O acordo está alinhado à adesão do Rio ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados.