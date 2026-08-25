Teatro Princesa Isabel fica localizado na Galeria Luiz Thomaz, em Copacabana - Reprodução de vídeo / Instagram

Teatro Princesa Isabel fica localizado na Galeria Luiz Thomaz, em CopacabanaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/08/2026 13:10 | Atualizado 25/08/2026 14:46

Rio - O histórico Teatro Princesa Isabel, localizado em Copacabana, na Zona Sul , será reaberto. Fechado desde 2024, mesmo ano da morte do seu fundador, o produtor Orlando Miranda, o espaço cultural, que fica em uma galeria, passará por reformas antes de receber o público. A gestão ficará sob o comando de Gilmar de Araújo, responsável pelo Teatro Fashion Mall, em São Conrado.

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Ao O Dia, Gilmar informa que o projeto ainda está na fase inicial e revela a previsão para a reinauguração, enfatizando que ainda não há prazo concretizado. "Nossa expectativa é [que reabra] no próximo verão, porém são muitos detalhes. Não vamos criar expectativa falsa", pondera o empresário.

O fundador do espaço morreu aos 91 anos no dia 9 de dezembro de 2024. Recentemente, o local foi arrendado pela única filha de Orlando, Isabel Miranda, que destaca que ainda faltam detalhes para a reabertura das coxias: "Nesse exato momento está tudo muito incipiente e verde."

O teatro fica na Avenida Princesa Isabel, dentro da Galeria Luiz Thomaz, que também passará por obras. De acordo com uma prévia do projeto compartilhada nas redes sociais, o espaço reunirá, também, um acervo repleto de fotos, panfletos, jornais, quadros, livros e mais elementos que recontam parte da história cultural do Rio, incluindo peças censuradas durante a ditadura militar.



Local histórico

Fundado em 1963 por Orlando, ao lado de Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga, o teatro foi palco de grandes sucessos. Recebeu os primeiros shows de bossa nova e inúmeros espetáculos históricos, como "Roda Viva", "Trair e Coçar É Só Começar", "Um Grito Parado no Ar", "Botequim" muitos outros.



Grandes nomes da dramaturgia, como Fernanda Montenegro, Fernando Torres (1927-2008), Procópio Ferreira (1989-1979), Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), Paulo Gracindo (1911-1995), Jô Soares (1938-2022), Elke Maravilha (1945-2016), Jorge Dória (1920-2013), Dercy Gonçalves (1907-2008) e Marília Pêra (1943-2015) passaram pelo teatro, também serviu como auditório para assembleias onde eram discutidas as necessidades da classe artística.