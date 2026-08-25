Ondas podem chegar a três metros de altura durante o períodoCarlos Elias Junior

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Manuella Viegas
Rio - A Marinha do Brasil estendeu o alerta de ressaca válido para a orla do Rio de Janeiro para quinta-feira (27), às 9h. Durante o período, as ondas podem atingir entre 2,5 a 3 metros de altura.
Anteriormente, o alerta tinha validade até quarta-feira (26), às 15h. Por causa do tamanho das ondas, um trecho da ciclovia Tim Maia precisou ser interditado entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, nesta segunda-feira (24). A via segue fechada.
Recomendações
Durante o período de ressaca, o COR orienta:
– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Semana começa com tempo instável, mas termina com sol
A semana do carioca começou com chuva e tempo fechado, mas, segundo o Sistema Alerta Rio, o sol e o calor devem voltar nos próximos dias.
Nesta terça-feira (25), o transporte de umidade do oceano ainda influencia o tempo na cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), houve registro de chuva fraca durante a manhã na estação Ilha do Governador. O dia continua friozinho para o carioca, com mínima prevista de 16°C e máxima de 23°C.
O tempo seguirá instável até quarta-feira (26), com previsão de chuva e temperaturas amenas. Na quinta-feira (27), embora o dia possa iniciar com pancadas de chuva, o sol deve voltar a aparecer, ainda de forma tímida.
Na sexta-feira (28), porém, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 33°C e mínima de 19°C. O sábado já deve ser de sol e calor, com máxima de 35°C e mínima de 22°C.