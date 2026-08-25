Ondas podem chegar a três metros de altura durante o período - Carlos Elias Junior

Ondas podem chegar a três metros de altura durante o períodoCarlos Elias Junior

Publicado 25/08/2026 13:29

Anteriormente, o alerta tinha validade até quarta-feira (26), às 15h. Por causa do tamanho das ondas, um trecho da ciclovia Tim Maia precisou ser interditado entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, nesta segunda-feira (24). A via segue fechada.

Recomendações

Durante o período de ressaca, o COR orienta:

– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Semana começa com tempo instável, mas termina com sol

Nesta terça-feira (25), o transporte de umidade do oceano ainda influencia o tempo na cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), houve registro de chuva fraca durante a manhã na estação Ilha do Governador. O dia continua friozinho para o carioca, com mínima prevista de 16°C e máxima de 23°C.

O tempo seguirá instável até quarta-feira (26), com previsão de chuva e temperaturas amenas. Na quinta-feira (27), embora o dia possa iniciar com pancadas de chuva, o sol deve voltar a aparecer, ainda de forma tímida.

Na sexta-feira (28), porém, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 33°C e mínima de 19°C. O sábado já deve ser de sol e calor, com máxima de 35°C e mínima de 22°C.