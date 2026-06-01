Eduardo morreu baleado pela PM em SGRede Social
Vídeo mostra perseguição de PMs a motociclista morto em São Gonçalo. Segundo a família, Eduardo Castro, de 26 anos, estava com a documentação da moto atrasada e ficou com medo de perder seu instrumento de trabalho.— Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2026
Créditos: Arquivo pessoal pic.twitter.com/mVGlPK3LYr
No vídeo é possível ver o momento em que os agentes correm armados e atiram na direção de Eduardo: "Vai morrer, vai morrer", gritaram.
Veja imagens:
Segundo o pai, os policiais ainda teriam confundido o celular do jovem, que estava preso à cintura, com uma arma. Eduardo estava com a namorada na garupa, que também se feriu. Os dois acabaram caindo e em seguida, ele fugiu a pé.
"Eles correram atrás dele falando que iam matar ele, que vai morrer vagabundo, e mataram meu filho. Acertaram um tiro na perna da namorada dele, eles caíram de moto e ele correu, quem não corre? Pode dar um tiro para o alto que eu vou correr. Quando eu fui ver o corpo do meu filho, o policial falou pra mim: 'Ele botou a mão na cintura', mas ele foi ajeitar o telefone que estava caindo. Eu ainda tive que escutar do policial: Antes ele do que eu", disse.
O velório será nesta terça (2) a partir das 8h e o sepultamento a partir das 11h30 no no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco.
Em nota, a Polícia Militar informou que Corregedoria-Geral da Corporação, por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), já iniciou a apuração das circunstâncias da ocorrência envolvendo equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Além disso, determinou o afastamento imediato do policial envolvido.
O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNIT-SG).
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