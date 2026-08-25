Vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 25/08/2026 09:15 | Atualizado 25/08/2026 10:36

Rio - Uma confusão envolvendo um policial penal e vigilantes do estacionamento de um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, terminou com um tiro que atingiu o PM Leonardo Botelho, na madrugada desta segunda-feira (24). O agente, que estava de folga no momento da ocorrência, está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu e seu estado de saúde é considerado estável.