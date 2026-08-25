Quando concluída, a Nova Serra das Araras contará com uma infraestrutura moderna - Divulgação / CCR RioSP

Quando concluída, a Nova Serra das Araras contará com uma infraestrutura modernaDivulgação / CCR RioSP

Publicado 25/08/2026 10:17

Rio - A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) passa, nessa semana, por mais uma operação de detonação de rochas na Serra das Araras. A intervenção integra as obras de construção das novas pistas de subida e descida. Com a ação, haverá interdição temporária no sentido São Paulo.

O bloqueio acontecerá na altura do km 225, em Paracambi, na Baixada Fluminense. Desta terça-feira (25) à quinta-feira (27), a interdição será das 13h às 15h. No sábado (29), das 16h às 18h. Durante os períodos, o tráfego no sentido Rio seguirá normalmente.

A concessionária CCR RioSP recomenda que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência, acompanhem a sinalização do trecho e sigam as orientações das equipes operacionais.

A empresa ressaltou que a programação poderá ser alterada em caso de condições climáticas desfavoráveis ou por necessidade operacional.



Primeira fase entregue

A primeira etapa das obras na Serra das Araras foi inaugurada em junho. A cerimônia para lançar quatro quilômetros da nova pista de subida, sentido São Paulo, contou com a presença do presidente Lula (PT).

Agora, a rodovia conta com quatro faixas, acostamento, faixas de segurança e iluminação, além de oito novos viadutos. O governo estima que as obras já passaram de 70% de execução.

O projeto, iniciado em abril de 2024, tem como objetivo ampliar a segurança e a fluidez do tráfego em um trecho onde passam cerca de 390 mil veículos por mês, sendo 36% deles de carga.

Situada entre os municípios de Piraí, no Sul Fluminense, e Paracambi, na Baixada, a Serra das Araras é considerada um dos principais corredores logísticos do Brasil. Quando estiver concluída, a estrutura terá quatro faixas de rolamento e acostamento em cada sentido, 24 viadutos, duas rampas de escape e iluminação ao longo de toda a serra.