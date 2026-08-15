Pedágio eletrônico permite viagem contínua, o que reduz o tempo de deslocamento e melhora a fluidez do tráfego - Divulgação

Pedágio eletrônico permite viagem contínua, o que reduz o tempo de deslocamento e melhora a fluidez do tráfegoDivulgação

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Publicado 15/08/2026 06:00

A experiência de dirigir pela Rodovia Rio-Santos (BR-101), entre Ubatuba, passando por toda a Costa Verde do Rio, até a capital fluminense — tida como um dos principais corredores turísticos do estado — teve uma transformação significativa. Sob gestão da RioSP, uma empresa da Motiva, a via foi a primeira do Brasil a contar com o pedágio eletrônico (Free Flow), que reduz filas, proporciona fluidez ao tráfego e torna a viagem mais rápida e confortável para os motoristas.

Na prática, o pedágio eletrônico substitui as tradicionais praças de pedágio por pórticos eletrônicos instalados ao longo da rodovia. Com isso, o motorista não precisa mais parar ou sequer reduzir a velocidade para realizar o pagamento. A cobrança é feita automaticamente por meio de uma tag instalada no veículo, tecnologia já conhecida por clientes frequentes de rodovias e estacionamentos, ou pela leitura da placa do automóvel.

Os pórticos do pedágio eletrônico já estão em operação no km 414 (em Itaguaí), no km 447 (em Mangaratiba) e no km 538 (em Paraty). Nesses locais, os equipamentos identificam automaticamente os veículos e registram a tarifa de forma precisa, sem necessidade de interação do motorista.

De acordo com a concessionária, a principal mudança está na experiência do cliente. O sistema permite uma viagem contínua, sem interrupções, o que reduz o tempo de deslocamento e melhora a fluidez do tráfego.

Além da praticidade, o modelo pode representar economia no bolso. Isso porque, fora o fato de eliminar filas, o sistema oferece descontos para quem opta por essa modalidade de pagamento. Entre eles está o Desconto Básico de Tarifa (DBT), que garante redução automática de 5% no valor do pedágio.

Outro benefício é o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que funciona de forma progressiva: quanto mais o motorista utiliza a rodovia no mesmo trecho e sentido, dentro do mesmo mês, maior é o desconto aplicado. Na Rio-Santos, essa economia pode chegar a até 70%, dependendo da frequência de uso.

Com menos retenções, mais previsibilidade no tempo de viagem e benefícios econômicos, o pedágio eletrônico se apresenta como uma das principais apostas para melhorar a experiência de quem circula pela Rio-Santos.

A expectativa é que o sistema avance ao longo da rodovia, consolidando um modelo mais moderno e eficiente de mobilidade, com menos retenções, maior previsibilidade nas viagens e ganhos econômicos para os clientes. Para apoiar essa transição, a concessionária intensifica ações de orientação, com sinalização reforçada e equipes em campo, especialmente em períodos de maior movimento, como feriados prolongados, esclarecendo dúvidas diretamente nas praias e cidades lindeiras, inclusive sobre o funcionamento do pedágio eletrônico (Free Flow) e as opções de pagamento para quem não utiliza tag.