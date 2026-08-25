Pai abusou da própria filha dos 6 aos 11 anos - Divulgação PCRJ

Pai abusou da própria filha dos 6 aos 11 anosDivulgação PCRJ

Publicado 25/08/2026 16:22

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (25) , um homem de 46 anos acusado de abusar da própria filha por cinco anos. Ele estava foragido, e o mandado de prisão foi cumprido na Rua Tóquio, no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

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Segundo os agentes, os crimes aconteceram entre 2014 e 2019, período em que a vítima tinha entre 6 e 11 anos de idade. O homem obrigava a filha a assistir a conteúdos pornográficos e praticava atos libidinosos contra ela enquanto a criança se arrumava para ir à escola. Segundo os agentes, os crimes aconteceram entre 2014 e 2019, período em que a vítima tinha entre 6 e 11 anos de idade. O homem obrigava a filha a assistir a conteúdos pornográficos e praticava atos libidinosos contra ela enquanto a criança se arrumava para ir à escola.

A mãe da vítima também teria sido alvo de agressões recorrentes cometidas pelo homem. De acordo com as investigações, ela acompanhava há anos episódios de ansiedade apresentados pela filha, até que a menina revelou os abusos. Pressionado, o homem confessou os abusos da filha para a mãe da criança, e o caso foi levado às autoridades.



O foragido foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti para a realização dos procedimentos legais e permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável e por aliciar a própria filha a praticar atos libidinosos e presenciais de cunho sexual.



A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral