Vítima foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói - Estefan Radovicz / Arquivo O Dia

Vítima foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em NiteróiEstefan Radovicz / Arquivo O Dia

Publicado 25/08/2026 16:30

Rio - Policiais militares resgataram, na manhã desta terça-feira (25), uma vítima de tentativa de homicídio, ocorrida na comunidade do Sabão, em Niterói, na Região Metropolitana . Segundo informações preliminares, o homem seria submetido ao "tribunal do tráfico", que é uma prática de julgamento, tortura e execução de criminosos contra pessoas que quebram regras impostas por eles ou contra desavenças.

De acordo com a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) encontraram a vítima ferida durante um patrulhamento na comunidade, localizada no Centro da cidade. A região é dominada pelo Comando Vermelho.

Bombeiros foram acionados e prestaram socorro ao homem. Posteriormente, o encaminharam ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro Fonseca, com ferimentos graves. Ainda não há informações sobre sua identidade e estado de saúde.

O caso é investigado pela 76ª DP (Niterói).