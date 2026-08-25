Vítima foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em NiteróiEstefan Radovicz / Arquivo O Dia
PM resgata vítima de tentativa de homicídio em comunidade de Niterói
Segundo informações preliminares, homem seria submetido ao 'tribunal do tráfico', prática de criminosos para julgamento e execução
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Ampliação de licença por nascimento de filho com doença rara é aprovada
Medida votada na Alerj prevê período adicional para servidores públicos estaduais também em casos de deficiência e prematuridade
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Condenado por crimes cometidos contra a criança entre os 6 e 11 anos foi localizado em São João de Meriti
Vídeo: Polícia encontra 'mansão' de Peixão e do braço direito dele
Nas imagens é possível ver que o imóvel, localizado no Complexo de Israel, possui três andares, todo revestido com porcelanato e mármore
Rio e Niterói fecham parceria para reforçar segurança pública
Iniciativa prevê integração de dados e tecnologias para combater crimes que atravessam a divisa entre os municípios
Rio estuda financiamento para extensão do metrô até a Praça XV
Projeto é uma das prioridades apontadas pelo BNDES e o Ministério das Cidades para desenvolvimento da mobilidade na Região Metropolitana
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