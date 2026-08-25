Fabiano (D) entrega o documento a Felipe após encontrar a bolsa - Divulgação / Comlurb

Fabiano (D) entrega o documento a Felipe após encontrar a bolsaDivulgação / Comlurb

Publicado 25/08/2026 16:40

Rio - Um gari encontrou uma bolsa com dinheiro e diversos pertences pessoais em meio ao lixo enquanto trabalhava, em Realengo, na Zona Oeste . A partir deste momento, o profissional Fabiano Cândido da Silva não descansou até achar o dono e devolver os objetos.

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (19). Segundo o gari, era por volta das 19h quando ele achou a bolsa e percebeu que dentro dela havia uma boa quantia de dinheiro, documentos, cartão de crédito, óculos e carregador portátil de celular.

“Pela identidade, vi que o rapaz se chamava Felipe e fui perguntando aos moradores até chegar no dono. Para não deixar nas mãos de terceiros, para não sumir nada, fui andando a rua toda com o documento na mão, perguntando: ‘você conhece essa pessoa?’”, contou Fabiano em um vídeo publicado pela companhia nas redes sociais.

Após perguntar para diversas pessoas, o gari chegou até uma senhora, que apontou o endereço do músico Felipe Couto, que não havia se dado conta que tinha perdido a bolsa.

“Fiquei uns 10 minutos gritando lá. Ele apareceu e, até então, não tinha se dado conta que tinha perdido tudo. Ele falou: ‘Caraca, mano, valeu. No mundo de hoje, as pessoas não recebem nem uma ligação. Pô, tu fez questão de vir aqui na minha porta para entregar’. Entreguei na mão dele para que nada se perdesse”, disse.

O músico explicou que estava voltando da praia e jogou o lixo fora. Foi neste momento que a bolsa acabou indo junto. Felipe voltou a agradecer Fabiano pelo gesto de honestidade.

“Quero agradecer mais uma vez o Fabiano pela atitude, pela honestidade e por ter insistido, em me encontrar, porque me ajudou muito ele ter devolvido. Que Deus possa devolver para ele em dobro tudo o que ele fez por mim”, disse.