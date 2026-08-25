Dois homens são presos na Baixada com 280 litros de insumo para fabricação de lolóDivulgação PCRJ
De acordo com as investigações, traficantes contrataram uma transportadora para levar nove tambores com a substância de Guarulhos (SP) para o Rio de Janeiro. A carga, contudo, seria desviada para um endereço diferente do registrado na nota fiscal.
Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) localizaram o caminhão da transportadora e um veículo Kia Bongo na Avenida Belkis. Ao perceber a aproximação dos agentes, Jorge tentou fugir em outro carro. Poucos metros adiante, perdeu o controle da direção, bateu no muro de uma casa e foi detido.
Com o impacto da colisão, o suspeito sofreu um corte na cabeça, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado à delegacia. Ele já possui histórico criminal por roubo, tráfico de drogas, homicídio qualificado, ameaça e lesão corporal.
Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça para a audiência de custódia.
A prisão faz parte de um inquérito da 25ª DP que investiga uma organização criminosa responsável pelo fornecimento de produtos químicos controlados para a produção de entorpecentes no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.