Dois homens são presos na Baixada com 280 litros de insumo para fabricação de loló - Divulgação PCRJ

Dois homens são presos na Baixada com 280 litros de insumo para fabricação de lolóDivulgação PCRJ

Publicado 25/08/2026 17:51 | Atualizado 25/08/2026 18:07

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (24) , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com 280 litros de cloreto de metileno. Segundo a Polícia Civil, o produto químico seria utilizado na fabricação de "loló" para facções criminosas. Os suspeitos foram identificados como Jorge Baldi Guilhermino Junior e Jefferson Luciano Pio.

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De acordo com as investigações, traficantes contrataram uma transportadora para levar nove tambores com a substância de Guarulhos (SP) para o Rio de Janeiro. A carga, contudo, seria desviada para um endereço diferente do registrado na nota fiscal.



Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) localizaram o caminhão da transportadora e um veículo Kia Bongo na Avenida Belkis. Ao perceber a aproximação dos agentes, Jorge tentou fugir em outro carro. Poucos metros adiante, perdeu o controle da direção, bateu no muro de uma casa e foi detido.



Com o impacto da colisão, o suspeito sofreu um corte na cabeça, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado à delegacia. Ele já possui histórico criminal por roubo, tráfico de drogas, homicídio qualificado, ameaça e lesão corporal.



Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça para a audiência de custódia.



A prisão faz parte de um inquérito da 25ª DP que investiga uma organização criminosa responsável pelo fornecimento de produtos químicos controlados para a produção de entorpecentes no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, traficantes contrataram uma transportadora para levar nove tambores com a substância de Guarulhos (SP) para o Rio de Janeiro. A carga, contudo, seria desviada para um endereço diferente do registrado na nota fiscal.Policiais da 25ª DP (Engenho Novo) localizaram o caminhão da transportadora e um veículo Kia Bongo na Avenida Belkis. Ao perceber a aproximação dos agentes, Jorge tentou fugir em outro carro. Poucos metros adiante, perdeu o controle da direção, bateu no muro de uma casa e foi detido.Com o impacto da colisão, o suspeito sofreu um corte na cabeça, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado à delegacia. Ele já possui histórico criminal por roubo, tráfico de drogas, homicídio qualificado, ameaça e lesão corporal.Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça para a audiência de custódia.A prisão faz parte de um inquérito da 25ª DP que investiga uma organização criminosa responsável pelo fornecimento de produtos químicos controlados para a produção de entorpecentes no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral