No interior da residência, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56mm e uma pistola calibre 40 - Divulgação/Polícia Civil

No interior da residência, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56mm e uma pistola calibre 40Divulgação/Polícia Civil

Publicado 27/08/2026 17:57 | Atualizado 27/08/2026 18:07

Rio - Dois homens apontados pela Polícia Civil como integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos em flagrante nesta quinta-feira (27), em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. Agentes da Divisão da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), com apoio da Delegacia de Desarmamento (Desarme) e da 111ª DP (Sumidouro), capturaram Jefferson Fonseca Leal e Robson Paulino Santos.





Segundo a Polícia Civil, a operação teve como ponto de partida informações de inteligência sobre a atuação de integrantes do TCP que estariam se preparando para ampliar o domínio territorial da facção na comunidade Pombo Sem Asa, no Recreio dos Bandeirantes.



Durante as diligências, os policiais identificaram os suspeitos e entraram no imóvel onde eles estavam. No local, foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, além de drogas e carregadores de fuzil que, segundo a corporação, tinham identificação da facção criminosa.



Foram presos. Os dois foram encaminhados à sede da DCAV, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos legais, os presos permanecerão à disposição da Justiça. LEIA MAIS: Família cobra explicações sobre morte de engenheiro na Zona Norte Segundo a Polícia Civil, a operação teve como ponto de partida informações de inteligência sobre a atuação de integrantes do TCP que estariam se preparando para ampliar o domínio territorial da facção na comunidade Pombo Sem Asa, no Recreio dos Bandeirantes.Durante as diligências, os policiais identificaram os suspeitos e entraram no imóvel onde eles estavam. No local, foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, além de drogas e carregadores de fuzil que, segundo a corporação, tinham identificação da facção criminosa.Foram presos. Os dois foram encaminhados à sede da DCAV, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos legais, os presos permanecerão à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Jefferson Fonseca Leal e Robson Paulino Santos. O espaço segue aberto posicionamentos.