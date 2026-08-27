No interior da residência, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56mm e uma pistola calibre 40Divulgação/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, a operação teve como ponto de partida informações de inteligência sobre a atuação de integrantes do TCP que estariam se preparando para ampliar o domínio territorial da facção na comunidade Pombo Sem Asa, no Recreio dos Bandeirantes.
Durante as diligências, os policiais identificaram os suspeitos e entraram no imóvel onde eles estavam. No local, foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, além de drogas e carregadores de fuzil que, segundo a corporação, tinham identificação da facção criminosa.
Foram presos. Os dois foram encaminhados à sede da DCAV, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos legais, os presos permanecerão à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.