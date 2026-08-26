Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) atuam no Parque das Missões - Reprodução / Redes Sociais

Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) atuam no Parque das MissõesReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/08/2026 08:21

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (26), uma operação em cinco comunidades da Zona Norte e no Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para combater uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho ao Complexo de Israel, área controlada pelo Terceiro Comando Puro.

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Na capital, as equipes atuaram no Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina; na Furquim Mendes, em Vigário Geral; no Dique, no Jardim América; e na Ficap, na Pavuna.

De acordo com a corporação, informações de inteligência apontam que integrantes do CV se reuniram nessas comunidades para planejar tentativas de invasão ao Complexo de Israel, dominado pelo TCP. O objetivo da ação é impedir a movimentação e a articulação de criminosos, conter disputas territoriais e acabar com a expansão do Comando Vermelho.

"A gente tem um caráter preventivo para que a população não fique em meio aos confrontos. A gente faz essa prevenção para conter as disputas territoriais que envolvem as duas facções", disse o major Maicon Pereira, porta-voz da PM.

A operação mobilizou 200 agentes, seis veículos blindados, 40 viaturas leves e aeronaves do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar. Também houve o emprego de uma ambulância da corporação.

Complexo de Israel

Segundo a PM, traficantes do CV planejavam invadir localidades de Vigário Geral e Parada de Lucas, além das comunidades Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, que são regiões que formam o Complexo de Israel, também na Zona Norte.

As áreas são controladas pelo Terceiro Comando Puro e vêm sendo alvo de recentes ações das polícias Civil e Militar , que contribuíram para enfraquecer a atuação da facção na região. As investigações descobriram que o Comando Vermelho ia se aproveitar dessa fraqueza para invadir o terreno.

Nesta terça-feira (25), cinco criminosos foram presos no Complexo. As equipes encontraram uma mansão que pertencia ao líder do TCP , Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, e ao seu braço direito, o traficante Leandro Santos Sabino, conhecido como Flamengo. Foi o quinto dia seguido de ações das forças de segurança na região.

Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) buscavam cumprir mandados de prisão contra criminosos envolvidos em diferentes delitos. Entre os detidos desta terça está Luana Rosa de Araújo, conhecida como Madrinha da Cidade Alta . Segundo investigações, ela seria uma pessoa de confiança de Peixão.

"Em desfavor dela constam quatro mandados de prisão, sendo dois por homicídio e dois relacionados ao tráfico. Ela exercia uma atuação de relevância, de liderança de comunidades que também são ligadas ao Terceiro Comando Puro. Os homicídios foram praticados à época na comunidade do Massapê, em Duque de Caxias. Ela era liderança da comunidade, portando fuzil, inclusive, de frente nesse homicídio e respondia diretamente ao Peixão", afirmou o delegado Bruno Ciniello, titular da 38ª DP.

Policiais civis ainda encontraram um artefato explosivo nas proximidades da estação de trem de Parada de Lucas . Por conta disso, a circulação sofreu alterações. Também foi localizada uma estrutura com seteira de frente para a plataforma de trens e com tijolo dobrado para aumentar a proteção dos traficantes.

No último dia 21, a Polícia Militar começou uma ocupação por tempo indeterminado do Complexo de Israel. A região leva esse nome por causa do domínio de Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. A religiosidade do traficante é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés.