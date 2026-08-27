Publicado 27/08/2026 00:00

Criminosos sequestraram 19 ônibus e os atravessaram em vias da Zona Norte para frear uma operação da PM entre Cascadura e Quintino. Quando o crime converte o transporte público em barricada, a cidade inteira vira refém e, como sempre, o preço do cerco recai sobre quem mais precisa, o cidadão de bem carioca.

O Dia e a OAB-RJ definiram as regras do debate entre candidatos ao Senado pelo Rio, no 1º de setembro, com mediação de Sidney Rezende. 80% do eleitorado ainda não escolheu em quem votar. As regras estão na mesa e o convite, feito. O senador julga impeachment e aprova indicações a tribunais e agências. A ausência, quando houver, também dirá algo ao eleitor.