Candidatos ao Governo do Rio se encontraram com eleitores nesta quarta-feira (26) - Divulgação

Candidatos ao Governo do Rio se encontraram com eleitores nesta quarta-feira (26)Divulgação

Publicado 26/08/2026 19:25 | Atualizado 26/08/2026 20:00

Rio - Os candidatos ao Governo do Rio se encontraram com eleitores, nesta quarta-feira (26), para apresentar suas propostas caso sejam eleitos. Em visita a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Eduardo Paes (PSD) prometeu concluir as obras do 44º BPM do município e aumentar o efetivo destinado à segurança pública da região.

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"A Baixada Fluminense é uma das regiões mais violentas do estado: roubos, tiroteios e territórios dominados pelo crime organizado. E, infelizmente, Nova Iguaçu é destaque nesta questão. Há muito tempo esta cidade não tem um batalhão de polícia. Agora, em ano eleitoral, tinham começado a construir um batalhão. Quero assumir aqui o compromisso de que vamos concluir a obra e aumentar o efetivo policial. Vamos planejar ações com inteligência e distribuir os policiais de maneira racional, olhando para toda a Baixada Fluminense, porque vamos mudar essa realidade atual. A Baixada Fluminense e a Região Metropolitana são prioridades no campo da segurança pública", disse Paes.



Já o candidato do PL, Douglas Ruas, participou de um encontro com representantes do setor de turismo do estado, em Copacabana, na Zona Sul. Ruas apresentou suas propostas a dirigentes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (Abih-RJ), do Sindicato dos Hotéis do Rio (HotéisRio) e do trade turístico fluminense.



"O grande entrave para o turismo do RJ é a segurança. Por isso, ela é o eixo central do nosso plano de governo. O Rio tem um potencial enorme para o turismo, mas o turista precisa se sentir seguro aqui", afirmou.



Segundo Ruas, a política de segurança terá como foco a ocupação territorial, com o aumento do efetivo policial e ações baseadas em inteligência para retomar áreas dominadas pelo crime. "Precisamos reconhecer que o Rio vive uma guerra. Temos que enfrentar o crime e vencer o inimigo. Não dá para tratar os sintomas sem corrigir a origem do problema", concluiu.



O candidato do PL também defendeu investimentos na melhoria das estradas para facilitar o acesso dos turistas ao interior do estado e estimular a permanência dos visitantes para além da capital. Outra proposta apresentada por Ruas é a criação de um calendário anual de eventos, com o objetivo de atrair visitantes durante todo o ano e movimentar a economia das cidades do interior.



André Marinho (Novo) iniciou o dia realizando corpo a corpo na Central do Brasil. À tarde, participou de uma caminhada seguida de panfletagem no Calçadão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



William Siri iniciou o dia de campanha com uma caminhada no calçadão de Campo Grande, bairro onde mora, na Zona Oeste. O candidato do PSOL ao governo do Rio distribuiu panfletos e conversou com eleitores e comerciantes da região.



Siri criticou a gestão da saúde estadual e destacou a importância da valorização do serviço público. "Precisamos de novos concursos, de reajuste anual e dar condições dignas de trabalho para o servidor e a servidora." À tarde, Siri participou de um debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e de uma sessão plenária na Câmara de Vereadores.



Anthony Garotinho (Republicanos) esteve pela manhã no calçadão de Campo Grande. Em seguida, foi para o calçadão de Bangu conversar com eleitores. No fim da tarde, marcou presença na Central do Brasil para fazer campanha.



Cyro Garcia (PSTU) panfletou e conversou com estudantes no Restaurante Universitário Central da UFRJ, na Ilha do Fundão, às 11h. Às 13h, participou de um debate promovido pelo Diretório Central dos Estudantes da instituição. Juliete Pantoja (UP) também marcou presença no debate na UFRJ. Antes, ela realizou panfletagem no Fundão.