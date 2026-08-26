Usuários podem confirmar presença ou solicitar o adiamento de agendamentos pelo WhatsApp da Serena - Divulgação/ Secretaria de Estado de Saúde

Usuários podem confirmar presença ou solicitar o adiamento de agendamentos pelo WhatsApp da SerenaDivulgação/ Secretaria de Estado de Saúde

Publicado 26/08/2026 17:54

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) ampliou as funcionalidades da Serena, assistente virtual do Sistema Estadual de Regulação (SER). A partir de agora, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem confirmar presença ou solicitar o adiamento de consultas, exames e procedimentos agendados diretamente pelo WhatsApp.

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O atendimento automatizado é realizado pelo número (21) 97734-9550 e visa combater o absenteísmo na rede pública. O não comparecimento sem aviso prévio gera a ociosidade de vagas que poderiam ser redirecionadas a outros pacientes da fila.



De acordo com a SES-RJ, o sistema já ultrapassou 1,5 milhão de notificações enviadas. A estratégia contribuiu para a queda na taxa de ausências da rede estadual, que recuou de 43%, em 2025, para 32% no mês atual. O atendimento automatizado é realizado pelo número (21) 97734-9550 e visa combater o absenteísmo na rede pública. O não comparecimento sem aviso prévio gera a ociosidade de vagas que poderiam ser redirecionadas a outros pacientes da fila.De acordo com a SES-RJ, o sistema já ultrapassou 1,5 milhão de notificações enviadas. A estratégia contribuiu para a queda na taxa de ausências da rede estadual, que recuou de 43%, em 2025, para 32% no mês atual.

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Como funciona a confirmação



Para utilizar os novos recursos, o cidadão deve autenticar o acesso informando a data de nascimento e os cinco primeiros dígitos do CPF. A plataforma faz o acompanhamento do agendamento disparando quatro avisos ao longo do fluxo:



- No cadastramento na fila de espera

- No momento da marcação da vaga

- Dez dias antes da data do procedimento

- Três dias antes do atendimento



A partir do recebimento da segunda notificação, o usuário já tem a opção de validar sua presença ou pedir o remanejamento da data.



Atualização cadastral e segurança



Para assegurar o recebimento dos avisos, a SES-RJ ressalta a importância de manter as informações do Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CADSUS) atualizadas. A orientação é comparecer à Unidade Básica de Saúde ou Clínica da Família mais próxima para conferir a exatidão do número de telefone registrado.



A pasta reforça ainda que a assistente virtual Serena jamais solicita senhas, dados bancários ou códigos de verificação durante a interação.



Melhorias no painel de transparência



Junto à expansão no WhatsApp, a interface pública do Sistema Estadual de Regulação recebeu melhorias. Além de permitir a verificação individual da posição na fila e de pendências cadastrais, o painel passou a disponibilizar o acompanhamento em tempo real do status de pedidos de transferência hospitalar por familiares.



Com 25 anos de atuação, o Complexo Estadual de Regulação gerencia o fluxo de leitos e procedimentos de média e alta complexidade no estado. As demandas são inseridas pelas redes municipais e unidades de origem, e a plataforma cruza a prioridade clínica dos pacientes com a oferta de vagas disponíveis na rede credenciada. Para utilizar os novos recursos, o cidadão deve autenticar o acesso informando a data de nascimento e os cinco primeiros dígitos do CPF. A plataforma faz o acompanhamento do agendamento disparando quatro avisos ao longo do fluxo:- No cadastramento na fila de espera- No momento da marcação da vaga- Dez dias antes da data do procedimento- Três dias antes do atendimentoA partir do recebimento da segunda notificação, o usuário já tem a opção de validar sua presença ou pedir o remanejamento da data.Para assegurar o recebimento dos avisos, a SES-RJ ressalta a importância de manter as informações do Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CADSUS) atualizadas. A orientação é comparecer à Unidade Básica de Saúde ou Clínica da Família mais próxima para conferir a exatidão do número de telefone registrado.A pasta reforça ainda que a assistente virtual Serena jamais solicita senhas, dados bancários ou códigos de verificação durante a interação.Junto à expansão no WhatsApp, a interface pública do Sistema Estadual de Regulação recebeu melhorias. Além de permitir a verificação individual da posição na fila e de pendências cadastrais, o painel passou a disponibilizar o acompanhamento em tempo real do status de pedidos de transferência hospitalar por familiares.Com 25 anos de atuação, o Complexo Estadual de Regulação gerencia o fluxo de leitos e procedimentos de média e alta complexidade no estado. As demandas são inseridas pelas redes municipais e unidades de origem, e a plataforma cruza a prioridade clínica dos pacientes com a oferta de vagas disponíveis na rede credenciada.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral