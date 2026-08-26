Anderson Lino de Souza Felix, de 28 anos, foi morto a tiros no Recreio dos Bandeirantes - Divulgação

Anderson Lino de Souza Felix, de 28 anos, foi morto a tiros no Recreio dos BandeirantesDivulgação

Publicado 26/08/2026 18:22

Rio - Um homem identificado como Anderson Lino de Souza Felix, de 28 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (26) , na Rua Zélio Valverde, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Encontrada caída no local, a vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo no tórax e no braço.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do crime, praticado à luz do dia. No vídeo, é possível ver a execução, que provocou pânico entre pedestres e testemunhas, que correram para se abrigar.

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados por volta das 15h, após pedestres informarem que um homicídio havia acabado de acontecer na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Anderson caído. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.



Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu próximo a uma loja de materiais de construção. Um homem teria saído da região conhecida como Canal das Taxas, caminhado em direção a Anderson e efetuado diversos disparos contra ele.



De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito de envolvimento no homicídio é o miliciano Luiz Augusto Martins Coelho Lopes, conhecido como "Boquinha", que possui anotações criminais por receptação e estelionato. A motivação e as circunstâncias do crime ainda estão sob investigação.



Anderson possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas e já havia cumprido pena no sistema prisional, sendo libertado em novembro de 2023. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral