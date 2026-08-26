Foragido de Minas, Marcos Vinicius dos Santos, o "Gago", é preso em MagéDivulgação PMRJ
Segundo a Policia Militar, Gago era considerado um "matuto", denominação dada ao grande fornecedor de armas e drogas para facções criminosas. Com papel central na estrutura do tráfico de drogas, ele era o principal responsável pelo aporte e pelo abastecimento de armamentos na região.
As investigações apontam que Marcos estava escondido no município fluminense e utilizava uma carteira de identidade falsa em nome de Tiago Henrique de Souza para ocultar seu paradeiro e dificultar a ação das autoridades.
Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto. Ele possui uma condenação superior a 13 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.
A ação foi coordenada pela Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais. Policiais militares da unidade e agentes da 65ª DP (Magé) também atuaram no cumprimento das diligências.
Após cruzamento de dados de inteligência e buscas na região, os agentes cercaram a propriedade e efetuaram a prisão do foragido dentro do imóvel. Com o cumprimento da ordem judicial, ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
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