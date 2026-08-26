Foragido de Minas, Marcos Vinicius dos Santos, o "Gago", é preso em Magé - Divulgação PMRJ

Foragido de Minas, Marcos Vinicius dos Santos, o "Gago", é preso em MagéDivulgação PMRJ

Publicado 26/08/2026 20:04 | Atualizado 26/08/2026 20:10

Rio - Procurado pela Justiça de Minas Gerais e considerado de alta periculosidade , um homem foi preso nesta quarta-feira (26) em um sítio na localidade de Jardim Santo Antônio, em Magé, na Baixada Fluminense. Marcos Vinicius dos Santos, conhecido como "Gago", acabou capturado durante uma operação integrada das forças de segurança.

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Segundo a Policia Militar, Gago era considerado um "matuto", denominação dada ao grande fornecedor de armas e drogas para facções criminosas. Com papel central na estrutura do tráfico de drogas, ele era o principal responsável pelo aporte e pelo abastecimento de armamentos na região.



As investigações apontam que Marcos estava escondido no município fluminense e utilizava uma carteira de identidade falsa em nome de Tiago Henrique de Souza para ocultar seu paradeiro e dificultar a ação das autoridades.



Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto. Ele possui uma condenação superior a 13 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.



A ação foi coordenada pela Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais. Policiais militares da unidade e agentes da 65ª DP (Magé) também atuaram no cumprimento das diligências.



Após cruzamento de dados de inteligência e buscas na região, os agentes cercaram a propriedade e efetuaram a prisão do foragido dentro do imóvel. Com o cumprimento da ordem judicial, ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Policia Militar, Gago era considerado um "matuto", denominação dada ao grande fornecedor de armas e drogas para facções criminosas. Com papel central na estrutura do tráfico de drogas, ele era o principal responsável pelo aporte e pelo abastecimento de armamentos na região.As investigações apontam que Marcos estava escondido no município fluminense e utilizava uma carteira de identidade falsa em nome de Tiago Henrique de Souza para ocultar seu paradeiro e dificultar a ação das autoridades.Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto. Ele possui uma condenação superior a 13 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.A ação foi coordenada pela Agência de Inteligência do 34º BPM (Magé), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais. Policiais militares da unidade e agentes da 65ª DP (Magé) também atuaram no cumprimento das diligências.Após cruzamento de dados de inteligência e buscas na região, os agentes cercaram a propriedade e efetuaram a prisão do foragido dentro do imóvel. Com o cumprimento da ordem judicial, ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Marcus Vinicius. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna