São Gonçalo: agressões, ameaças e episódios de violência sexual; Polícia Civil encontrou a adolescente em imóvelDivulgação/PCERJ
Presa em flagrante no dia 17 de agosto, a mulher responde por cárcere privado qualificado, tortura mediante castigo e lesão corporal reiterada em contexto de violência doméstica. Na denúncia, o MPRJ solicitou à Justiça a manutenção da prisão preventiva da investigada.
Segundo os relatos contidos no processo, a mãe agredia a jovem em diferentes ocasiões utilizando pedaços de ferro, madeira, tijolos e chinelos. A vítima também era submetida a ofensas verbais e ameaças frequentes dentro da residência.
O crime foi descoberto após a adolescente conseguir enviar um pedido de socorro por mensagem para a irmã, informando que estava acorrentada e amarrada.
Policiais civis foram acionados e se deslocaram até o imóvel, onde encontraram a jovem sob forte abalo emocional. Durante a vistoria na casa, os agentes apreenderam uma corda no quarto, compatível com a narrativa apresentada pela vítima.
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