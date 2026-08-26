Imagens mostram a confusão envolvendo um aluno que usava uma camisa com a suásticaReprodução/Redes sociais
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estudante sendo cercado por colegas, retirado de uma sala de aula para ser expulso da unidade. Porém a briga começa quando o rapaz reage violentamente, o que causa a reação dos colegas.
O estudante ainda não foi oficialmente identificado.
UFRJ repudia nazismo e violência
Em nota, a UFRJ afirmou que tomou conhecimento do episódio e que está apurando as circunstâncias. A universidade destacou que repudia manifestações de apologia ao nazismo, ao fascismo, ao racismo, ao antissemitismo e todas as formas de intolerância, mas também condenou a violência ocorrida durante a confusão.
"A UFRJ tomou conhecimento de um episódio ocorrido na noite desta terça-feira, 25/8, no prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), no Centro do Rio, e está apurando as circunstâncias do ocorrido. A Universidade repudia igualmente toda forma de violência e reafirma seu compromisso com a democracia, os direitos humanos e o respeito à dignidade humana", informou.
As direções do IFCS e do Instituto de História também apuram o caso e afirmaram repudiar qualquer manifestação de caráter nazista, além de qualquer forma de violência.
Uso de símbolo nazista configura crime
A apologia ao nazismo é crime no Brasil. A Lei nº 7.716/1989 prevê punição para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada com a finalidade de divulgar o nazismo.
A investigação deverá esclarecer tanto o contexto da utilização dos símbolos pelo estudante quanto as circunstâncias da briga e a eventual responsabilidade dos envolvidos nas agressões.
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