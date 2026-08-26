Imagens mostram a confusão envolvendo um aluno que usava uma camisa com a suástica - Reprodução/Redes sociais

Imagens mostram a confusão envolvendo um aluno que usava uma camisa com a suásticaReprodução/Redes sociais

Publicado 26/08/2026 17:24

Rio - Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se envolveram em uma briga, na noite desta terça-feira (25), no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), no Centro. A discussão aconteceu após um estudante do curso de História ir à aula com o uso de símbolos atribuídos ao nazismo. O homem vestia uma camiseta da banda britânica Death in June, que faz referência ao grupo fascista, e um botton com uma suástica.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estudante sendo cercado por colegas, retirado de uma sala de aula para ser expulso da unidade. Porém a briga começa quando o rapaz reage violentamente, o que causa a reação dos colegas. LEIA MAIS: Mais de 15 ônibus são usados como barricadas em vias da Zona Norte Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estudante sendo cercado por colegas, retirado de uma sala de aula para ser expulso da unidade. Porém a briga começa quando o rapaz reage violentamente, o que causa a reação dos colegas.

Em outras imagens, ele aparece brigando com outros estudantes já do lado de fora da universidade. Um dos envolvidos teria tentado conduzi-lo até a polícia para que a situação fosse esclarecida. A dinâmica completa do confronto ainda será apurada pela universidade.



O estudante ainda não foi oficialmente identificado.



UFRJ repudia nazismo e violência



Em nota, a UFRJ afirmou que tomou conhecimento do episódio e que está apurando as circunstâncias. A universidade destacou que repudia manifestações de apologia ao nazismo, ao fascismo, ao racismo, ao antissemitismo e todas as formas de intolerância, mas também condenou a violência ocorrida durante a confusão.



"A UFRJ tomou conhecimento de um episódio ocorrido na noite desta terça-feira, 25/8, no prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), no Centro do Rio, e está apurando as circunstâncias do ocorrido. A Universidade repudia igualmente toda forma de violência e reafirma seu compromisso com a democracia, os direitos humanos e o respeito à dignidade humana", informou.



As direções do IFCS e do Instituto de História também apuram o caso e afirmaram repudiar qualquer manifestação de caráter nazista, além de qualquer forma de violência.



Uso de símbolo nazista configura crime



A apologia ao nazismo é crime no Brasil. A Lei nº 7.716/1989 prevê punição para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada com a finalidade de divulgar o nazismo.



A investigação deverá esclarecer tanto o contexto da utilização dos símbolos pelo estudante quanto as circunstâncias da briga e a eventual responsabilidade dos envolvidos nas agressões.

A Polícia Civil informou, em nota, que não foi notificada do caso.