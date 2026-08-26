Cerimônia do Prêmio Sebrae de Jornalismo no Rio - Foto: Divulgação

Cerimônia do Prêmio Sebrae de Jornalismo no Rio Foto: Divulgação

Publicado 26/08/2026 16:36 | Atualizado 26/08/2026 16:40

Rio - A etapa do Rio de Janeiro do Prêmio Sebrae de Jornalismo revelou, na noite desta terça-feira (25), os trabalhos vencedores desta edição. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural Veneza, em Botafogo, Zona Sul, e reuniu mais de 150 pessoas, entre jornalistas, estudantes, diretores e colaboradores do Sebrae Rio.

Durante o evento, foram anunciados os vencedores das categorias Texto, Áudio, Vídeo e Jornalismo Universitário, além da finalista de Fotojornalismo. Ao todo, foram inscritos 148 trabalhos, dos quais 13 foram premiados por retratarem histórias de pequenos negócios.



"Uma boa matéria jornalística pode ser um empurrão para quem quer empreender, abrir portas para um empreendedor e servir como bússola para orientar os pequenos negócios com informações", destacou o diretor-superintendente Antonio Alvarenga.



No Rio de Janeiro, os primeiros lugares receberam troféus e vouchers que somam R$ 116,5 mil. Os vencedores das categorias Áudio, Fotojornalismo, Texto e Vídeo receberam vouchers de R$ 15 mil. Os segundos colocados ganharam vouchers de R$ 8 mil, enquanto os terceiros receberam R$ 5 mil.



Vencedora na categoria Áudio, Camila Grecco, da Rádio Roquette-Pinto, voltou ao local da tragédia climática ocorrida há 15 anos na Região Serrana para contar histórias de como empreendedores se reergueram.



"Sempre tive vontade de ouvir como foi essa história de superação. Falamos com o empresário do teleférico de Friburgo, que também perdeu um hotel naquela época, e com um grande produtor de morangos, que viveu momentos duros até se recolocar", relatou a repórter.



Na categoria Jornalismo Universitário, o primeiro lugar recebeu uma bolsa de estudos na Escola Sebrae de Negócios e um voucher de R$ 2 mil. Os segundos e terceiros colocados receberam vouchers de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.



O estudante Richard Gabriel dividiu o primeiro lugar em Jornalismo Universitário com a colega Ana Julia Silveira, do Rampas Uerj, em uma reportagem sobre os cafés do Noroeste.



"Fizemos essas matérias no meio da greve pensando no prêmio. Foi a primeira vez que escrevi sobre empreendedorismo e foi muito bom ouvir os donos de pequenos negócios da região", contou Richard.

Confira os trabalhos finalistas:

CATEGORIA ESPECIAL JORNALISMO UNIVERSITÁRIO

- 1º lugar: Drone, tradição e Instagram: o renascimento do café no Noroeste do Rio (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

- 2º lugar: No tabuleiro das baianas tem… coopetição (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

- 3º lugar: Resistência e bons negócios em verde e rosa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

– 4º lugar: Produção de mel: o sabor das origens (UNIP)

- 5º lugar: A revolução dos cachos: o mercado que nasceu na garagem e hoje dita as regras da beleza nacional (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

CATEGORIA FOTOJORNALISMO

‘Finalista Estadual’ - Convergência (Jornal O Cidadão)



CATEGORIA JORNALISMO EM ÁUDIO

- 1º lugar: 15 anos da Tragédia da Região Serrana – O recomeço de quem perdeu tudo (Rádio Roquette-Pinto)

- 2º lugar: Número de empreendedores jovens cresceu 25% em 12 anos (EBC - RÁDIO NACIONAL)

- 3º lugar: Um em cada 10 pequenos negócios é ligado ao Carnaval (CBN)

- 4º lugar: Restrição Orçamentária nas Pequenas Empresas (PME NEWS)

- 5º lugar: A produtora Aline Mohamad explica a importância do projeto, "Tua ficha tá preta?", que vai formar um banco de dados de profissionais negros (Rádio Roquette Pinto)



CATEGORIA JORNALISMO EM TEXTO

- 1º lugar: Boa gestão ajuda negócios a superarem desafios no país – Diante da alta de custos e dívidas, importância do planejamento cresce (Extra)

- 2º lugar: Samba salvou o Armazém Senado e dá vida nova a trecho do Centro (O GLOBO) - 3º lugar: A vida continua muito bem aos 60 (Jornal Extra)

- 4º lugar: Tecnologia da quebrada: empreendedorismo 2.0 nas favelas cria novos e inclusivos rumos no setor (Sputnik Brasil)

- 5º lugar: Chef dribla violência para servir comida saudável na favela da Maré (Folha de S. Paulo)



CATEGORIA JORNALISMO EM VÍDEO

- 1º lugar: Pequena África: Empreendedores que Transformam Memória em Futuro (Rio Tv Câmara)

- 2º lugar: Eficiência Energética / Energia Solar Social (Ambiente-se)

- 3º lugar: Agricultores apostam no cultivo de edamame brasileiro (TV Globo/ GLOBO RURAL)

- 4º lugar: GloboNews Especial – Economia Cristã (GloboNews)

- 5º lugar: O segredo da Lagoa: Ciência confirma o que o pescador já sabia sobre o sabor único da Tainha de Araruama (Rádio Costa do Sol FM)