Ônibus bloqueou a Avenida Dom Hélder Câmara, em Cascadura - Reginaldo Pimenta

Ônibus bloqueou a Avenida Dom Hélder Câmara, em CascaduraReginaldo Pimenta

Publicado 26/08/2026 10:23

Rio - Criminosos sequestraram 19 ônibus para utilizar como barricadas e bloquear trechos da Avenida Ernani Cardoso, entre Cascadura e Campinho, e da Rua Clarimundo de Melo, em Quintino, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (26). Ataques contra coletivos também ocorreram na Avenida Dom Hélder Câmara, na mesma região. As ações foram uma forma de atrapalhar uma operação da Polícia Militar. Ao todo, cinco criminosos foram presos e um suspeito morreu.

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Dos 19 coletivos, 18 eram municipais. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus), 33 linhas, que passam na região, sofreram impactos no itinerário.

Os bloqueios também impactaram o serviço de BRT. Segundo a Mobi Rio, a ação causou um fluxo intenso de veículos e congestionamento no entorno do Terminal Paulo da Portela. Em razão da ocorrência, as linhas 35 (Paulo da Portela x Alvorada – Parador) e 41 (Paulo da Portela x Recreio – Expresso) operam com intervalos irregulares.

Criminosos sequestram ônibus para usar como barricadas na Avenida Dom Hélder Câmara, altura de Cascadura



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/lcXoxN2hfc — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2026

Na Avenida Dom Hélder Câmara, altura da Rua Quintão, em Cascadura, criminosos usaram três ônibus. Um deles - da Viação Vera Cruz - fazia a linha 560L (Duque de Caxias x Méier).

Ao O DIA, um morador, que preferiu não se identificar, lamentou a situação. "Tudo um caos, tudo parado. Mandaram todo mundo descer, atravessaram os ônibus e fugiram. Fecharam o trânsito. Nunca tinha visto isso por aqui, por esses lados. Ali pelo Fubá está perigosíssimo. A gente fica preocupado, com medo."

Uma outra moradora relatou que viu criminosos correndo enquanto malhava em uma academia da região. "Começou umas 7h e ainda está horrível. Moro há 40 anos aqui e nunca vi isso. Eles estão muito abusados. É horrível para a gente. A polícia não está conseguindo dar conta. Eu estou com medo, acho que isso foi só um alerta e o pior está por vir", contou.

Um terceiro morador explicou que três motociclistas abordaram um dos ônibus usados como barricada na Avenida Dom Hélder Câmara.

"Estava cheio, todo mundo desceu correndo e um dos motoqueiros entrou, pegou a chave e foram embora. Tudo muito rápido. Eu demorei a entender o que tinha acontecido. Depois, atearam fogo naquela lixeira grande. Pelo que eu sei, isso rola lá pelo lado de Campinho, mas aqui é a primeira vez. Disseram que os policiais enquadraram os bandidos de algum morro por aqui e eles fizeram essa baderna para desviar a atenção", disse.

Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) repudiou episódios de violência contra o sistema público de transporte do Rio e reforça que mantém uma atuação contínua e estratégica em parceria com as autoridades de segurança, oferecendo suporte integral às ações de prevenção e repressão conduzidas pelas polícias Civil e Militar.

Às 12h40, todos os 19 coletivos foram retirados das pistas. Os itinerários das linhas começaram a entrar em processo de normalização.

Um caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) também foi utilizado como barricada, na Rua Elias da Silva, altura do Viaduto de Quintino.

Criminosos também sequestraram um caminhão que presta serviço à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O veículo bloqueou a Rua Clarimundo de Melo, na altura da Rua Souto. Equipes da instituição estiveram no local com a chave reserva para retirá-lo.

Operação

A PM, por meio de equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 18º BPM (Jacarepaguá), informou que realizou uma ação conjunta para reprimir o crime organizado nas comunidades Fubá - dominada pelo Comando Vermelho - e Campinho, controlada pelo Terceiro Comando Puro.

Segundo a corporação, criminosos entraram em confrontos com os policiais e fugiram para uma região de mata. Quatro suspeitos foram presos. Um quinto homem foi baleado, socorrido e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um sexto suspeito morreu após sofrer parada cardíaca.

Ainda não há informações sobre a identidade dos presos e dos feridos.

Ao todo, uma pistola, uma granada, um rádio comunicador, seis carregadores de fuzis, um carregador de pistola e drogas foram apreendidos.

Durante a ação, traficantes ordenaram que ônibus fossem atravessados em vias da região, com objetivo de atrapalhar a atuação das equipes. Equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) prenderam um homem na Rua Clarimundo de Melo. Com ele, apreenderam um galão de gasolina.

A PM destacou que intensificou o policiamento e que os agentes atuaram para restabelecer o fluxo natural de trânsito.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região suspendeu o início do funcionamento. Outras duas unidades mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Impacto na Linha Amarela

De acordo com a PM, criminosos também causaram impactos na Linha Amarela, na entrada do Túnel da Covanca, que liga a Zona Norte à Zona Sudoeste. Um homem foi preso no local. PMs apreenderam uma moto e um galão de gasolina.

A concessionária Lamsa informou que uma faixa ficou interditada, no sentido Barra da Tijuca. Às 11h55, a pista já se encontrava liberada.

"As equipes acompanham a situação e atuam para garantir a segurança e a normalização do tráfego na via", diz a nota.



Ônibus municipais como barricadas

- D13055 - 636 (Merck x Saens Peña);

- B32632 - 780 (Madureira x Pavuna);



- B11636 - 363 (Valqueire x Candelária);



- B11618 - 363 (Valqueire x Candelária);



- D33341 - 391 (Padre Miguel x Praça da República);



- D33357 - 391 (Padre Miguel x Praça da República);

- B11613 - 363 (Valqueire x Candelária);

- C47557 - 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza);

- B44570 - 685 (Margaridas x Méier);

- B11625 - SV363 (Valqueire x Candelária);



- C44682 - 685 (Margaridas x Méier);

- B44639 - 685 (Margaridas x Méier);

- B11561 - 363 (Valqueire x Candelária);

- C47574 - 607 (Cascadura x Rio Comprido);

- B44572 - 638 (Marechal Hermes x Sáens Peña;

- B44523 - 638 (Marechal Hermes x Sáens Peña);

- B27180 - 639 (Jardim América x Saens Pena);

- C51613 - 371 (Praça Seca x Praça da República).



Linhas municipais impactadas

- 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza);



- 363 (Valqueire x Candelária);



- 371 (Praça Seca x Praça da República);



- 383 (Realengo x Praça da República);



- 391 (Padre Miguel x Praça da República);



- 624 (Mariópolis x Praça da Bandeira);

- 636 (Merck x Sáens Peña);



- 653 (Deodoro x Méier);



- 678 (Valqueire x Méier);



- 745 (Bangu x Cascadura);



- 746 (Jabour x Cascadura);



- 766 (Freguesia x Madureira);



- 775 (Madureira x Jardim América);



- 779 (Pavuna x Madureira);



- 780 (Pavuna x Madureira);



- 794 (Bangu x Cascadura);



- 917 (Padre Miguel x Bonsucesso);



- SV917 (Padre Miguel x Bonsucesso);



- 979 (Madureira x Fundão);



- 685 (Margaridas x Méier);



- SVA685 (Margaridas x Méier);



- SVB685 (Margaridas x Méier);



- 607 (Cascadura x Rio Comprido);



- 652 (Cascadura x Méier);

- 254 (Madureira x Candelária);

- 265 (Marechal Hermes x Castelo);

- SP265 (Marechal Hermes x Terminal Gentileza);

- SV624 (Mariópolis x Praça da República);

- 638 (Marechal Hermes x Sáens Peña);

- 639 (Jardim América x Sáens Peña);

- 669 (Pavuna x Méier);

- SV669 (Pavuna x Méier);

- 946 (Pavuna x Engenho da Rainha).