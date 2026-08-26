Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, vai promover 8ª edição de festival gratuito - Divulgação

Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, vai promover 8ª edição de festival gratuitoDivulgação

Publicado 26/08/2026 13:24

Rio - O Museu Nacional promove, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte , neste domingo (30), a 8ª edição do Festival Museu Nacional Vive. A celebração gratuita reúne ciência, cultura, educação e patrimônio, apresentando ao público atividades interativas que aproximam os visitantes das pesquisas, coleções e projetos desenvolvidos pela instituição.

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Ao O DIA, o diretor do museu, Ronaldo Fernandes, detalha as expectativas para o evento, ressaltando a importância dos visitantes para o local. "Estamos muito otimistas. Ver mais de 75 mil pessoas visitando as exposições do Palácio nesses últimos dois meses mostra o carinho do público com o museu. Para o festival, a expectativa é reunir ainda mais famílias: as crianças vão aprender brincando com os nossos pesquisadores, enquanto todo mundo curte o circo e o samba", comemorou.

A programação conta com a "Tenda Científica", que traz 23 atividades interativas sobre biodiversidade, paleontologia, arqueologia, antropologia e vida marinha. Entre as atrações estão experiências sobre borboletas, mariposas, besouros, mamíferos e animais marinhos, além de atrações com realidade virtual, jogos e exemplares das coleções científicas do museu.

"Mergulhando no Coral Vivo" convida o público a conhecer de perto o universo dos recifes brasileiros. A atividade terá coleção didático-científica de esqueletos de corais e outros organismos marinhos, além de uma experiência com óculos de realidade virtual 360°, que permitirá um mergulho por dois importantes ambientes recifais do país: o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e o Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora, na Bahia.

Na atividade "Neferhotep visita o Museu Nacional", o público poderá conhecer aspectos do Egito Antigo e das pesquisas realizadas pela Missão Arqueológica do Museu Nacional em Luxor. Já a "Trilha dos Saberes Ticuna" apresenta, por meio de um jogo de tabuleiro, a história das coleções Ticuna e a relação entre o Museu e o povo indígena.



O festival também terá atrações relacionadas à reconstrução do Museu Nacional, incluindo uma ação da Construtora Biapó sobre a restauração do Paço de São Cristóvão, que permitirá ao público interagir com réplicas de ornamentos históricos.



Além disso, os visitantes poderão visitar as exposições temporárias "Bastidores da Ciência" e "Rescaldo das Memórias", do artista plástico Vik Muniz. A primeira apresenta técnicas, processos e práticas que fazem parte do cotidiano da instituição, como restauração, paleoarte, modelagem digital, taxidermia e

conservação de acervos. Já a segunda reúne fotografias e esculturas criadas por Vik Muniz a partir de cinzas e fragmentos de peças resgatadas após o incêndio de 2018, propondo uma reflexão sobre memória, perda e reconstrução.

Para completar a programação, a "Tenda Cultural" recebe atrações ao longo do dia. Às 11h, o público poderá conferir o Unicirco Marcos Frota; às 14h, será a vez do Baque Mulher; e, às 16h, o Samba Alvorada encerra a programação musical. A Feira Junta Local também estará presente, das 10h às 18h, reunindo pequenos

produtores e opções gastronômicas.

Durante o evento, o acesso ao Paço de São Cristóvão será feito exclusivamente pelas filas presenciais - uma geral e outra prioritária -, por ordem de chegada.

Confira as atividades:



- Paço de São Cristóvão

Exposições gratuitas: "Bastidores da Ciência" (Museu Nacional e Projeto Museu Nacional Vive) e "Rescaldo das Memórias" (Vik Muniz)



- Tenda Científica

Atividades educativas e científicas com peças do acervo do Museu Nacional/UFRJ



- Tenda Cultural

11h – UniCirco Marcos Frota

14h – Baque Mulher

16h – Samba Alvorada



- Feira Junta Local

10h às 18h



- Visitas e atividades com inscrições prévia disponíveis





"Herbário: O que é isso?"

11h e 14h

A partir de 5 anos

Inscrição prévia:

https://forms.gle/7kjSALRS2typSYhV7

Horto Botânico"Herbário: O que é isso?"11h e 14hA partir de 5 anosInscrição prévia:



15h

Duração: 1h

Inscrição prévia:

O que levar? Canga de praia, tapete de yoga ou toalha, protetor solar, água e repelente.



Atividades com parceiros

Restauração do Paço – Construtora Biapó

Conhecendo as Ilhas Maricás com o Projeto SIG@S Maricás – FIRJAN

Educação Patrimonial – Instituto Rio Patrimônio da Humanidade



Jogos educativos – Iphan

MONA Ilhas Cagarras: monitoramento no mar, terra e ar – PMIC/Instituto Mar Adentro Yoga com Yhorana Carpanelli15hDuração: 1hInscrição prévia: https://forms.gle/yR8AxpCeytAQMBr98 O que levar? Canga de praia, tapete de yoga ou toalha, protetor solar, água e repelente.Atividades com parceirosRestauração do Paço – Construtora BiapóConhecendo as Ilhas Maricás com o Projeto SIG@S Maricás – FIRJANEducação Patrimonial – Instituto Rio Patrimônio da HumanidadeJogos educativos – IphanMONA Ilhas Cagarras: monitoramento no mar, terra e ar – PMIC/Instituto Mar Adentro

Serviço

8º Festival Museu Nacional Vive

Domingo (30), das 10h às 16h

Local: Alameda das Sapucaias – Quinta da Boa Vista/Paço de São Cristóvão

Entrada: Gratuita