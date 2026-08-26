Caso aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Caso aconteceu na Avenida Nossa Senhora de CopacabanaReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/08/2026 09:41

Rio - Uma estrutura metálica caiu em cima de uma mulher e de uma criança, na noite desta terça-feira (25), em Copacabana, na Zona Sul. As vítimas precisaram ser levadas para um hospital da região.

O caso ocorreu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no trecho entre as ruas Raimundo Corrêa e Dias da Rocha, por volta de 19h40. Imagens de uma câmera de segurança mostram as vítimas caminhando pela calçada. Quando se aproximam de um ponto de ônibus, a estrutura cede e desaba sobre elas. Assista:

Estrutura metálica cai em cima de mulher e criança em Copacabana



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/4HEZ8fHvYe — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2026

A gravação revelou que havia uma pessoa apoiada no objeto antes da queda. Pedestres prestaram auxílio à mulher e à criança. Posteriormente, bombeiros as socorreram e encaminharam ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Segundo a corporação, as vítimas sofreram lesões moderadas e leves, respectivamente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as pacientes foram atendidas e liberadas logo em seguida.

A Companhia Municipal de Iluminação Pública (RioLuz) informou que o equipamento é um armário óptico de uma empresa de telecomunicações. O objeto consiste em um gabinete de grande porte instalado em vias públicas para organizar e proteger cabos de fibra óptica.

Ainda segundo a Rioluz, uma equipe esteve no local e realizou a retirada do equipamento, que apresentava riscos à segurança dos cidadãos. Até o momento, a empresa responsável não foi identificada.