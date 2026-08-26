Rio - Uma estrutura metálica caiu em cima de uma mulher e de uma criança, na noite desta terça-feira (25), em Copacabana, na Zona Sul. As vítimas precisaram ser levadas para um hospital da região.
O caso ocorreu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no trecho entre as ruas Raimundo Corrêa e Dias da Rocha, por volta de 19h40. Imagens de uma câmera de segurança mostram as vítimas caminhando pela calçada. Quando se aproximam de um ponto de ônibus, a estrutura cede e desaba sobre elas. Assista:
Estrutura metálica cai em cima de mulher e criança em Copacabana
A gravação revelou que havia uma pessoa apoiada no objeto antes da queda. Pedestres prestaram auxílio à mulher e à criança. Posteriormente, bombeiros as socorreram e encaminharam ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Segundo a corporação, as vítimas sofreram lesões moderadas e leves, respectivamente.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as pacientes foram atendidas e liberadas logo em seguida.
A Companhia Municipal de Iluminação Pública (RioLuz) informou que o equipamento é um armário óptico de uma empresa de telecomunicações. O objeto consiste em um gabinete de grande porte instalado em vias públicas para organizar e proteger cabos de fibra óptica.
Ainda segundo a Rioluz, uma equipe esteve no local e realizou a retirada do equipamento, que apresentava riscos à segurança dos cidadãos. Até o momento, a empresa responsável não foi identificada.
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