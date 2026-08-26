Estátua voltará ao Bosque Dona Ivone Lara, no Engenho de Dentro - Reprodução de redes sociais e Beth Santos / Prefeitura

Estátua voltará ao Bosque Dona Ivone Lara, no Engenho de DentroReprodução de redes sociais e Beth Santos / Prefeitura

Publicado 26/08/2026 08:08

Rio - A estátua da compositora Dona Ivone Lara, que ficava localizada no Engenho de Dentro, Zona Norte , foi recuperada nesta terça-feira (25), durante uma vistoria realizada pela Águas do Rio e pela Rio Águas em um estacionamento no Méier, também na Zona Norte.







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Em um vídeo divulgado pela Gerência Executiva Local (GEL) do Méier, uma funcionária, identificada como Thereza, afirma que a escultura será recolocada no Bosque Dona Ivone Lara.



"Estou aqui com a [estátua] Dona Ivone Lara e com a Doutora Erika, diretora do Instituto Municipal Nise da Silveira, para a gente poder entregar a estátua, que depois vai ser recolocada no Bosque Dona Ivone Lara, de onde não deveria ter saído", afirma Thereza. LEIA MAIS! Rio e Niterói fecham parceria para reforçar segurança pública Em um vídeo divulgado pela Gerência Executiva Local (GEL) do Méier, uma funcionária, identificada como Thereza, afirma que a escultura será recolocada no Bosque Dona Ivone Lara."Estou aqui com a [estátua] Dona Ivone Lara e com a Doutora Erika, diretora do Instituto Municipal Nise da Silveira, para a gente poder entregar a estátua, que depois vai ser recolocada no Bosque Dona Ivone Lara, de onde não deveria ter saído", afirma Thereza.

Até o momento, não há informações de como a peça foi parar no local.



Em março de 2022, a Prefeitura do Rio e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente inauguraram o Bosque Dona Ivone Lara, primeira etapa do Parque Urbano Nise da Silveira, que reúne lugares ligados à história da psiquiatria brasileira, como o Museu de Imagens do Inconsciente, o Memorial da Loucura e o Espaço Travessia.



Os espaços do Bosque contam com diferentes opções de atividades, como piquenique, recreação infantil e exposição ao ar livre, além de visitação aos jardins e caminhadas. No local, foram instaladas esculturas de Dona Ivone Lara e da médica Nise da Silveira.



A área em homenagem ao ícone do samba possui seis mil metros quadrados. Foram plantadas 39 árvores frutíferas da Mata Atlântica, que atrairão pássaros, além de 298,60 metros quadrados de plantas arbustivas, 528,38 metros quadrados de forrageiras e 1.470,20 metros quadrados de área gramada.

Ícone do samba

Ícone do samba, Dona Ivone Lara morreu em 2018 e dedicou grande parte de sua vida à saúde pública. Ela estudou enfermagem e trabalhou no Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro.



Conhecida como Rainha do Samba e Grande Dama do Samba, ela foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo e a integrar a ala de compositores de uma escola de samba, o Império Serrano.



O dia 13 de abril foi instituído como Dia Nacional da Mulher Sambista em homenagem a ela.