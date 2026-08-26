Corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao IML - Reprodução/Rede Social

Corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao IMLReprodução/Rede Social

Publicado 26/08/2026 06:52

Rio - Um motociclista morreu durante uma colisão com um ônibus no cruzamento entre as ruas São Francisco Xavier, Radialista Waldir Amaral e o Boulervard 28 de setembro, na divisa entre Maracanã e Vila Isabel, na Zona Norte, na noite desta terça-feira (25). Segundo testemunhas, o sinal de trânsito estava apagado no momento da batida.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o quartel de Vila Isabel ocorreu às 21h14. A vítima, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada já sem vida e levada para o Instituto Médico Legal do Centro. LEIA MAIS: Motociclista morre em acidente com ônibus na Serra de Petrópolis De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o quartel de Vila Isabel ocorreu às 21h14. A vítima, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada já sem vida e levada para o Instituto Médico Legal do Centro.

Em nota, a CET-Rio explicou o cruzamento onde ocorreu o acidente foi alvo de furto de cabos e equipamentos 87 vezes somente este ano. De acordo com a companhia, equipes vem trabalhando de forma ininterrupta, 24 horas por dia, para restabelecer o funcionamento dos semáforos da região.



Para dificultar novos furtos, a CET-Rio vem adotando medidas como a soldagem das caixas que abrigam os cabos e a instalação de equipamentos em pontos mais altos dos postes, com garras antifurto. Nos locais com maior recorrência, os cabos elétricos também estão sendo enterrados. Todas as ocorrências são comunicadas à polícia mensalmente, por meio de relatórios.



"No primeiro semestre de 2026 foram registradas, em toda a cidade, 1.633 ocorrências que provocaram um prejuízo total de R$ 3,2 milhões ao município. Na Zona Norte, região com maior número de ocorrências, principalmente na Grande Tijuca e no Grande Méier, a companhia vem reforçando medidas para reduzir os furtos e agilizar os reparos", afirmou e comunicado.