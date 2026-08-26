Encontro acontece em 1º de setembro, com mediação do jornalista Sidney Rezende - Foto: Divulgação

Encontro acontece em 1º de setembro, com mediação do jornalista Sidney RezendeFoto: Divulgação

Publicado 26/08/2026 08:00 | Atualizado 26/08/2026 11:16

Rio - As propostas e os diferentes pontos de vista dos candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro estarão em destaque no dia 1º de setembro. A sede da OAB-RJ será palco de um debate que promete colocar os candidatos frente a frente para discutir temas importantes para o futuro do estado.

Com mediação do jornalista Sidney Rezende, o encontro será uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor as propostas, posicionamentos e prioridades de quem disputa uma vaga no Senado.

E você poderá acompanhar tudo ao vivo e on-line, pelo canal do O Dia no YouTube. Prepare-se para acompanhar as discussões, comparar ideias e conhecer mais de perto os candidatos que estarão nas urnas em 2026.

Serviço

Debate com candidatos ao Senado — Eleições 2026

Data: 1º de setembro

Horário: 10h

Transmissão: Ao vivo pelo YouTube, no canal do jornal O Dia

Mediador: Sidney Rezende

Realização: O Dia e OAB-RJ