Encontro acontece em 1º de setembro, com mediação do jornalista Sidney RezendeFoto: Divulgação
Horário: 10h
Transmissão: Ao vivo pelo YouTube, no canal do jornal O Dia
Mediador: Sidney Rezende
Realização: O Dia e OAB-RJ
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