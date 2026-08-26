Motociclista morreu baleado na Avenida Brasil - Reprodução/Rede Social
Motociclista morreu baleado na Avenida BrasilReprodução/Rede Social
Rio - Um motociclista
morreu após ser atingido por pelo menos quatro disparos na Avenida Brasil, altura de Parada de Lucas, na Zona Norte, na noite desta terça-feira (25).
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Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 20h49 para remoção de cadáver e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal do Centro.
De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não há provas suficientes que indiquem que Bruno Albuquerque Teixeira foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.
O caso está sendo investigado Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Violência na região
A Avenida Brasil, no entorno das comunidades que integram o Complexo de Israel, tem sido alvo frequentes de ataques de criminosos em meio à ocupação da Polícia Militar na região.
Na última segunda (24), bandidos incendiaram quatro caminhões na altura de Coelho Neto, na Zona Norte, em represália a operação.
Na terça (25), a PM impediu duas tentativas de roubos de cargas
na via expressa, sendo uma na altura do Trevo das Margaridas, em Irajá, e outra em Bonsucesso.
Ainda na terça (25), um artefato explosivo foi encontrado nas proximidades da estação Parada de Lucas
, por volta das 10h, durante ação das polícias Civil e Militar. Na ocasião, a circulação de trens sofreu alterações.
As forças de segurança atuam dentro das comunidades dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP) desde a última sexta-feira (21).
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