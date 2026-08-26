Motociclista morreu baleado na Avenida Brasil - Reprodução/Rede Social

Motociclista morreu baleado na Avenida BrasilReprodução/Rede Social

Publicado 26/08/2026 07:58

Rio - Um motociclista morreu após ser atingido por pelo menos quatro disparos na Avenida Brasil, altura de Parada de Lucas, na Zona Norte, na noite desta terça-feira (25).





Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 20h49 para remoção de cadáver e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal do Centro.



De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não há provas suficientes que indiquem que Bruno Albuquerque Teixeira foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. LEIA MAIS: Explosivo é encontrado perto da estação de trem de Parada de Lucas Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 20h49 para remoção de cadáver e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal do Centro.De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não há provas suficientes que indiquem que Bruno Albuquerque Teixeira foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

O caso está sendo investigado Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Violência na região

A Avenida Brasil, no entorno das comunidades que integram o Complexo de Israel, tem sido alvo frequentes de ataques de criminosos em meio à ocupação da Polícia Militar na região.

As forças de segurança atuam dentro das comunidades dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP) desde a última sexta-feira (21).