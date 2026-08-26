Reunião dos assessores para o debate do Jornal O DIA dos candidatos ao senado - fotos de Carlos Elias Junior

Reunião dos assessores para o debate do Jornal O DIA dos candidatos ao senadofotos de Carlos Elias Junior

Publicado 26/08/2026 08:00 | Atualizado 26/08/2026 09:18

O Dia realizou, nesta terça-feira (25), uma reunião na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) para definir as regras do debate entre oito Rio -realizou, nesta terça-feira (25), uma reunião na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) para definir as regras do debate entre oito candidatos ao Senado Federal pelo estado . O encontro também serviu para alinhar os detalhes da transmissão e da participação dos concorrentes na disputa eleitoral deste ano.

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O debate será realizado no dia 1º de setembro, na sede da OAB-RJ, com transmissão ao vivo e na íntegra pelo canal do YouTube de O Dia, a partir das 10h. A mediação ficará a cargo do jornalista Sidney Rezende.



Neste ano, os eleitores fluminenses escolherão dois representantes para o Senado. Ao todo, 15 candidatos disputam as vagas. Participaram da reunião representantes das campanhas de Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Marcos Dias (Podemos), Monica Benicio (PSOL) e Waguinho (Republicanos). Também foram convidados os representantes das candidaturas de Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL) e Pedro Paulo (PSD), que não puderam comparecer.



De acordo com as regras apresentadas, o debate terá duração estimada entre 1h40 e duas horas e será dividido em quatro blocos. A ordem dos primeiros candidatos a fazer perguntas nos blocos será definida por sorteio uma hora antes do início do evento.



No primeiro bloco, todos responderão a uma mesma pergunta formulada pelo mediador, com tempo de dois minutos para resposta.



Já o segundo e o terceiro blocos serão destinados ao confronto direto entre os candidatos. Os temas serão sorteados ao vivo e cada participante terá um minuto para formular a pergunta, dois minutos e trinta segundos para a resposta, além de um minuto para réplica e um minuto para tréplica.



O quarto e último bloco será reservado para as considerações finais, com um minuto e meio para cada. Os concorrentes permanecerão sentados durante o debate e utilizarão um púlpito quando estiverem com a palavra. Os pedidos de direito de resposta deverão ser apresentados, preferencialmente, no mesmo bloco em que ocorrer a eventual infração.



Diretor de Jornalismo do O Dia, Eduardo Caruso destacou que o objetivo do encontro é ampliar o conhecimento do eleitor sobre os candidatos e sobre as atribuições do cargo.



"Decidimos fazer esse debate para que as pessoas conheçam melhor os candidatos e possam tomar a melhor decisão na hora de votar. Também é uma oportunidade para que entendam qual é a função do senador e como ele representará o eleitor no Senado Federal", explicou. O debate será realizado no dia 1º de setembro, na sede da OAB-RJ, com transmissão ao vivo e na íntegra pelo canal do YouTube de, a partir das 10h. A mediação ficará a cargo do jornalista Sidney Rezende.Neste ano, os eleitores fluminenses escolherão dois representantes para o Senado. Ao todo, 15 candidatos disputam as vagas. Participaram da reunião representantes das campanhas de Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Marcos Dias (Podemos), Monica Benicio (PSOL) e Waguinho (Republicanos). Também foram convidados os representantes das candidaturas de Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL) e Pedro Paulo (PSD), que não puderam comparecer.De acordo com as regras apresentadas, o debate terá duração estimada entre 1h40 e duas horas e será dividido em quatro blocos. A ordem dos primeiros candidatos a fazer perguntas nos blocos será definida por sorteio uma hora antes do início do evento.No primeiro bloco, todos responderão a uma mesma pergunta formulada pelo mediador, com tempo de dois minutos para resposta.Já o segundo e o terceiro blocos serão destinados ao confronto direto entre os candidatos. Os temas serão sorteados ao vivo e cada participante terá um minuto para formular a pergunta, dois minutos e trinta segundos para a resposta, além de um minuto para réplica e um minuto para tréplica.O quarto e último bloco será reservado para as considerações finais, com um minuto e meio para cada. Os concorrentes permanecerão sentados durante o debate e utilizarão um púlpito quando estiverem com a palavra. Os pedidos de direito de resposta deverão ser apresentados, preferencialmente, no mesmo bloco em que ocorrer a eventual infração.Diretor de Jornalismo do, Eduardo Caruso destacou que o objetivo do encontro é ampliar o conhecimento do eleitor sobre os candidatos e sobre as atribuições do cargo."Decidimos fazer esse debate para que as pessoas conheçam melhor os candidatos e possam tomar a melhor decisão na hora de votar. Também é uma oportunidade para que entendam qual é a função do senador e como ele representará o eleitor no Senado Federal", explicou.

Para a presidente da OAB, Ana Tereza Basílio, o debate é fundamental para a pluralidade de ideias

"A parceria entre a OAB-RJ e o O Dia reforça o nosso compromisso inegociável com a democracia e a informação transparente. O Senado toma decisões cruciais para o futuro do país e do nosso estado. Proporcionar um espaço plural e de alto nível para que os candidatos apresentem suas propostas é garantir que o eleitor fluminense exerça o seu direito de voto com consciência e responsabilidade.", afirmou Ana Tereza



A importância do debate também foi ressaltada por representantes das campanhas. Assessora do candidato Marcos Dias, Carol de Andrade destacou que a disputa ao Senado ainda é pouco conhecida por grande parte da população.



"Mais de 80% da população ainda não escolheu seus candidatos ao Senado. É uma oportunidade importante para apresentar propostas e permitir que os eleitores conheçam candidatos que muitas vezes não têm o mesmo tempo de televisão ou estrutura de campanha", disse.



Samuel Costa, assessor de Monica Benicio, afirmou que o debate é uma ferramenta essencial para a democracia e para a apresentação de propostas. "Oportunidades como essa permitem a contraposição de ideias e ajudam a população a compreender melhor o papel dos candidatos", avaliou.



Já Pedro Simão, assessor de Waguinho, destacou que o candidato está preparado para defender suas propostas. "O debate é uma ferramenta da democracia e uma oportunidade para apresentar ideias para o Senado Federal."



Bernardo Argento, assessor do senador Carlos Portinho, também ressaltou a relevância do encontro. "Debater é uma das principais bases da democracia. A expectativa é a melhor possível para discutir ideias que contribuam para melhorar o estado do Rio de Janeiro."



A assessoria do candidato Marcelo Crivella preferiu não dar entrevista.



O Senado Federal é considerado a Câmara Alta do Congresso Nacional e tem a função de representar os estados e o Distrito Federal. Diferentemente dos deputados federais, que representam o povo por quatro anos, os senadores exercem mandato de oito anos. Cada unidade da Federação possui três representantes na Casa, independentemente do tamanho de sua população. Neste pleito, serão eleitos dois senadores por estado, em turno único.



Além da análise de projetos aprovados pela Câmara dos Deputados, o Senado possui atribuições exclusivas, como julgar processos de impeachment do presidentes da República e de outras autoridades, além de apreciar indicações para cargos de tribunais superiores e agências reguladoras.