Vistoria no reboque: trinta e uma das 47 motos foram recuperadas pelos agentes da Polícia Militar - Divulgação / PMERJ

Vistoria no reboque: trinta e uma das 47 motos foram recuperadas pelos agentes da Polícia MilitarDivulgação / PMERJ

Publicado 26/08/2026 08:21

Rio - Uma carreta com quase 50 motos 0 km, avaliada em um pouco mais de R$1 milhão, foi roubada, na noite desta terça-feira (25), na Rodovia Presidente Dutra. Criminosos fizeram o motorista refém e o obrigaram a levar o veículo para o interior da Comunidade Bin Laden, no Complexo da Pedreira, na Zona Norte

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41ºBPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de roubo de carga na Rua Arnaldo Guinle, em Barros Filho, também na Zona Norte. No local, os agentes encontraram o caminhão e o motorista.

Aos policiais, o condutor explicou que trafegava pela Via Dutra quando foi cercado pelos bandidos, que direcionaram a carreta para o interior da comunidade.

Segundo a PM, a carga total era de 47 motocicletas. Após patrulhamento com veículo blindado, os agentes recuperaram 31 veículos. Os policiais também ajudaram o motorista e o levaram para a delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e, até o momento, não houve prisões.