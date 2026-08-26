Vistoria no reboque: trinta e uma das 47 motos foram recuperadas pelos agentes da Polícia MilitarDivulgação / PMERJ
Carga de motos avaliada em mais de R$ 1 milhão é roubada na Via Dutra
Motorista foi cercado por criminosos e obrigado a levar a carreta para o interior da Comunidade Bin Laden, no Complexo da Pedreira
Chefe de seguranças admite que Davi Machado já era alvo de reclamações
Homem revelou à polícia como funcionava grupo que atuava na região; delegado ainda busca identificar quinto agressor de ciclista
Foragido de Minas Gerais é preso em sítio de Magé
Condenado a mais de 13 anos por tráfico, "Gago" usava identidade falsa para se esconder na Baixada Fluminense
Júri de suspeito da morte de galerista é marcado para fevereiro
Alejandro Triana Prevez será julgado pela Justiça do Rio; mandante do crime, Daniel Sikkema, foi condenado nos Estados Unidos
Segurança e turismo: veja a agenda dos candidatos ao governo do Rio
Paes prometeu concluir as obras do 44º BPM (Nova Iguaçu); Ruas defendeu investimentos nas estradas para facilitar o acesso dos visitantes
Homem é morto a tiros no Recreio dos Bandeirantes
Anderson Lino de Souza Felix foi encontrado com ferimentos no tórax e no braço; polícia investiga participação de miliciano no crime
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