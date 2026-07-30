Benedita da Silva, ex-governadora do Rio, é uma das candidatas favoritas ao Senado pelo estado - Reprodução

Benedita da Silva, ex-governadora do Rio, é uma das candidatas favoritas ao Senado pelo estadoReprodução

Publicado 30/07/2026 05:00

O eleitor ainda não está ligado nas eleições de outubro. Um misto de exaustão com os rumos da política e, também, por interferências como a Copa do Mundo que dispersaram as atenções. A pesquisa Genial/Quaest aponta que os deputados federais Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) lideram as intenções de voto para as duas vagas no Senado Federal. O ex-prefeito capitaneia a rejeição com 63% e a ex-governadora aparece na sequência com 47%. Pela margem de erro, Benedita da Silva e Marcelo Crivella aparecem tecnicamente empatados. Já pelo BigData, Crivella é quem lidera com 17%, Benedita (14%), Carlos Portinho (13%) e Pedro Paulo (13%).

Uniformes, fardas e drones serão cadastrados

Dionísio Lins quer regularizar vestimentas usadas pelas forças especiais - Divulgação

Dionísio Lins quer regularizar vestimentas usadas pelas forças especiaisDivulgação

O deputado Dionísio Lins (PP) enviou à Mesa Diretora da Alerj, em regime de urgência, dois projetos determinando que uniformes e fardas militares, coletes e drones só poderão ser comprados após cadastro do comprador. Deverão constar nome, telefone, endereço residencial e comercial, CPF, identidade e motivo da compra. As informações serão enviadas à Secretaria de Segurança Pública para verificar os dados e rastrear o equipamento.

Museus cariocas vivem temporada indígena

Exposições gratuitas simultâneas em instituições culturais na cidade do Rio de Janeiro revelam a ascensão da arte indígena com exposições dedicadas a artistas, coletivos e narrativas sobre o tema. O fenômeno chama atenção pela quantidade de mostras em instituições tradicionalmente associadas à arte contemporânea.

A luta de deputadas negras no Congresso

A ONG Centro Brasileiro de Justiça Climática, lançou o estudo "Mulheres Negras na Política Brasileira". Em 38 anos, a presença de deputadas negras na Câmara Federal teve um crescimento de uma para 29 parlamentares eleitas. Já no Senado Federal, nenhuma foi eleita diretamente para a Casa em 2018 e 2022.

PICADINHO

Carlos Malta inicia as comemorações de 50 anos de carreira com relançamento de "O Escultor do Vento", o primeiro álbum solo da carreira, no Festival de Inverno. Amanhã, às 20h, no Teatro Rosinha de Valença. Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, 44, Belo Horizonte, Valença.



Afya Unigranrio e OAB Jovem promovem, amanhã, 1º Congresso da Jovem Advocacia Iguaçuana para debater os desafios da carreira. Avenida Doutor Mário Guimarães, 520, Centro.



Com idealização, direção e dramaturgia de Maurício Lima e Tainah Longras, o musical "Tudo Preto: uma re_vista" estreia amanhã, às 19h, no Teatro I do CCBB RJ. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas