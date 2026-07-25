Antonio Flores, infectologista do Médicos Sem Fronteiras, apresentará nova medicação contra Aids - Reprodução

Antonio Flores, infectologista do Médicos Sem Fronteiras, apresentará nova medicação contra AidsReprodução

Publicado 25/07/2026 05:00

Já existe uma inovação médica aprovada pela Anvisa capaz de prevenir a infecção pelo HIV: uma injeção aplicada apenas duas vezes por ano. O problema: o preço. Embora seja oferecido em alguns mercados por U$ 40, pode custar U$ 28 mil em outros. O estado do Rio de Janeiro tem registros de 215.354 pessoas vivendo com HIV ou aids, segundo o Ministério da Saúde. O infectologista Antonio Flores, do Médicos Sem Fronteiras (MSF), trará novidades sobre o lenacapavir, injeção considerada uma das maiores inovações na prevenção ao vírus das últimas décadas. A atividade acontece no dia 30 de julho, durante a 26ª Conferência Internacional sobre Aids, que acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro no fim deste mês.

Candidatos ao governo do Rio assinam compromissos com sindicato

William Siri e representante da Fosperj em reunião na Glória, na Zona Sul - Reprodução Rede Social

William Siri e representante da Fosperj em reunião na Glória, na Zona SulReprodução Rede Social

Candadidatos ao governo do estado do Rio, Eduardo Paes (PSD), Anthony Garotinho (Rep) e Wiliam Siri (PSOL) assinaram carta-compromisso com lideranças do Fosperj, Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio, entidade que reúne vários sindicatos. No documento constam itens como reajuste salarial anual pelo IPCA, concursos públicos para estatutários e celetistas e a promessa de áreas estratégicas sem interferência política.

Justiça mantém deputada em Comissão da Alerj

O STJ rejeitou o pedido da Alerj para suspender a liminar que reconduziu a deputada Renata Souza (PSOL) à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Para o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, "não houve demonstração de grave lesão à ordem pública que justificasse a suspensão da medida".

Canella e Dr Luizinho voltam a conversar

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de revogar as medidas cautelares impostas ao ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União) facilita novas conversas com Dr. Luizinho, do PP, cada vez mais próximo da candidatura Eduardo Paes (PSD). Canella quer apoio para o Senado.

PICADINHO

O livro "A Letra X", de Sofia Filone, pseudônimo de Fernando Amado Aymoré, está à venda na 24ª Flip, pela Literíssima Editora, na Praça Aberto, no Pontal do Areal.

A Sala Cecília Meireles recebe o pianista, compositor e musicólogo franco-libanês Ziad Kreidy em mais um concerto da série "Piano na Sala". Amanhã, às 11h. Rua da Lapa, 47.



O Teatro Petrobras Futuros apresenta, até amanhã, às 11h30, a peça infantil "Piquenique". Rua Dois de dezembro, 63, Flamengo.

Colaboração de Claudia Villas Boas