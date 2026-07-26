Governador interino desde março, Ricardo Couto amplia as auditorias nas contratações estaduais - Reprodução / Globoplay

Governador interino desde março, Ricardo Couto amplia as auditorias nas contratações estaduaisReprodução / Globoplay

Publicado 26/07/2026 05:00

O Governo Ricardo Couto, a Polícia Federal e o Ministério Público estão empenhados, juntos ou separados, em investigações com vistas à verificação de desvios de recursos públicos e suspeitas de corrupção. Apesar de não existir "ordem oficial de gravidade", há uma predileção por auditorias internas. Os recentes levantamentos de controle e investigações apontam que contratos públicos sob suspeita no estado alcançam quase R$ 72 bilhões em dezenas de operações, tendo como destaque mais recente o esquema no Instituto Rio Metrópole (IRM). Só ali existe suspeita de desvios de cerca de R$ 86 milhões por meio de contratos de fachada, resultando na denúncia de 11 pessoas e auditoria conjunta com a Controladoria-Geral do Estado (CGE). Esquemas no Porto do Rio podem ter causado prejuízos de R$ 500 milhões.

Frota da capital ganha 5 mil novos táxis

Vereador Márcio Ribeiro atualizou a legislação sobre renovação de táxis - Renan Olaz / CMRJ

Vereador Márcio Ribeiro atualizou a legislação sobre renovação de táxis Renan Olaz / CMRJ

O prefeito Eduardo Cavalieri autorizou a distribuição de 5.177 novas autorizações de táxi no Rio de Janeiro. O vereador Marcio Ribeiro (PSD), autor da lei que atualizou a legislação, destaca: "Além da renovação da frota, os motoristas terão a oportunidade de deixar de pagar diárias e conquistar a própria autorização. Isso significa poder adquirir o veículo e construir seu patrimônio. É mais dignidade, autonomia e valorização de quem vive do próprio trabalho".

Setor nuclear é tema de debate de jornalistas

A Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares promoverá dia 18 de agosto, na Fecomercio, o Nuclear Communication 2026. O evento reunirá jornalistas de diversos veículos. Segundo o presidente Celso Cunha, o objetivo é discutir temas como segurança energética, IA e descarbonização.

Sóstenes procura vice para Flávio Bolsonaro

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), alvo de investigação da PF, que apura possíveis fraudes em contratos de locação de veículos, está articulando os nomes das deputadas federais Simone Marquetto (MDB-SP) e Clarissa Tércio (PP-PE) como opções para vice de Flávio Bolsonaro na disputa à Presidência.

PICADINHO

CEO da INOV.AI, Victor Rizzo vai abordar como a inovação e a inteligência artificial estão transformando a advocacia. Amanhã, às 11h, no canal "MentoriaOABRJ" do YouTube.

"Tributo a Art Blakey" é o show que o baterista mineiro Pascoal Meirelles apresenta no Vinícius Show Bar. Amanhã, às 20h. Rua Vinícius de Moraes, 35, Ipanema.



A 2ª edição do Troféu Rio de Aço, premiação sobre a cadeia do aço no estado, conhecido como o "Oscar da Indústria do Aço", acontecerá dia 28, em Volta Redonda.

Colaboração de Claudia Villas Boas