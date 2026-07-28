TRE-RJ criou núcleo para fiscalizar propaganda digital e combater desinformação durante eleições - Divulgação

TRE-RJ criou núcleo para fiscalizar propaganda digital e combater desinformação durante eleiçõesDivulgação

Publicado 28/07/2026 05:00

O início oficial da propaganda eleitoral nas ruas e na internet será no próximo dia 16. Entre 28 de agosto a 1º de outubro haverá a exibição do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Por ordem do TSE, o TRE-RJ aplicará novas leis de combate a crimes digitais. O monitoramento será rigoroso no estado, principalmente depois de tantas autoridades do primeiro escalão suspeitas de envolvimento com o crime organizado. O TRE-RJ estabeleceu o Núcleo de Fiscalização da Propaganda Eleitoral Digital para coibir fake news e discursos de ódio. Candidatos que utilizarem Inteligência Artificial em suas campanhas devem obrigatoriamente rotular o conteúdo. O uso de simulações tecnológicas adulteradas (deepfakes) para prejudicar ou favorecer candidaturas resultará em cassação do registro.

Léo Rodrigues quer ser a direita no Senado

Léo Rodrigues quer focar o mandato de senador no empreendedorismo - Maicon Salles

Léo Rodrigues quer focar o mandato de senador no empreendedorismoMaicon Salles

Léo Rodrigues, empresário do ramo aeronáutico e suplente do senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo Partido Liberal, pensa em ser o nome da direita para a Câmara Alta pelo Partido Novo. A ideia é que ele encabece a chapa e o também empresário Paulo Marinho seja o seu suplente. Leo foi titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro entre 2019 e 2020, durante a gestão do ex-governador Wilson Witzel.

Maricá prorroga vacinação contra HPV

A Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana do estado, prorrogou até dezembro a vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam nenhuma dose do imunizante. Basta ir às Unidades de Saúde da Família (USF), conforme orientação do Ministério da Saúde.

Pro Criança Cardíaca sobe no ranking de ONGs

Ao completar 30 anos, o Pro Criança Cardíaca recebeu mais um reconhecimento internacional ao conquistar a 30ª posição entre as 100 organizações sociais do Brasil no ranking 2026 da premiação suíça "Thedotgood" sobre iniciativas de impacto social. Em 2025, estava na 32ª posição entre 75 organizações. A instituição, que funciona em Botafogo, na Zona Sul do Rio, oferece atendimento gratuito a crianças e adolescentes e já beneficiou mais de 16 mil pacientes.

PICADINHO

Os cantores Bemti e Jáder apresentam os mais recentes trabalhos em show duplo hoje, a partir das 20h, no Audio Rebel. Rua Visconde de Silva, 55, Botafogo.

A Secretaria de Integração Metropolitana realizará o seminário "Cidades para Todas as Idades: Integrando Políticas Públicas para o Envelhecimento Saudável". Amanhã, às 13h, na Faculdade Nacional de Direito, no Centro.

"Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão", evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, segue até 1º de agosto no Campus Gragoatá da UFF, em Niterói.

Colaboração de Claudia Villas Boas