Polícia Federal apreendeu armas e munições no apartamento de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal

Polícia Federal apreendeu armas e munições no apartamento de Márcio Canella, na Barra da TijucaDivulgação/Polícia Federal

Publicado 29/07/2026 05:00

A ordem do Governo do Estado para se fazer num prazo de 30 dias um levantamento de quantas armas de fogo estão sob custódia das Forças de Segurança é uma iniciativa importante. Afinal, elas deveriam ser de uso restrito, como fuzis, carabinas e submetralhadoras, de órgãos públicos e pessoas físicas e jurídicas. Já se sabe que o contrabando tem origem nos Estados Unidos, fato não mencionado por autoridades do Governo Donald Trump, já que a indústria armamentista daquele país fatura dinheiro grande com o comércio paralelo. O fuzil calibre 5,56 pertencente à Polícia Militar encontrado pela Polícia Federal dentro do veículo particular do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, acendeu o sinal amarelo: quem assinou a autorização e a localização precisa do item.

Benny Briolly escapa de cassação

Benny Briolly (PT) está no segundo mandato como vereadora de Niterói - Divulgação

Benny Briolly (PT) está no segundo mandato como vereadora de NiteróiDivulgação

A Câmara Municipal de Niterói rejeitou a tentativa de cassação apresentada por vereadores do PL e confirmou a regularidade da atuação parlamentar da vereadora Benny Briolly (PT). A parlamentar ficou afastada por licença médica, em razão de um procedimento cirúrgico e das complicações de uma trombose. Primeira mulher trans negra oriunda de favela eleita para a Câmara, Benny tem, entre outras prioridades, políticas públicas para a população LGBTQIAPN+.

PSB-RJ oficializa apoio a Eduardo Paes

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) confirmou apoio à candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado do Rio. A convenção também definiu os candidatos à Alerj e à Câmara dos Deputados. O Partido do vice-presidente Geraldo Alckmin decidiu não lançar candidato próprio ao Governo do Estado e ao Senado.

Leão explica auditoria no Rio Metrópole

O secretário Roberto Leão foi claro: "Nosso objetivo é reorganizar a estrutura e garantir que ela cumpra seu papel. Ao analisar o funcionamento do órgão, percebemos que, ao longo do tempo, ele acabou se afastando de suas finalidades originais e precisava de um controle interno mais rigoroso. O trabalho agora é corrigir esses fluxos para que a estrutura funcione de forma enxuta e voltada estritamente para interesse público".

PICADINHO

O 3º Mix Profissional, evento gratuito da Universidade Veiga de Almeida sobre mercado de trabalho e inovação, acontece hoje, no NorteShopping. Avenida Dom Hélder Câmara, 5474, Cachambi.



O monólogo "O Julgamento de Zé Bebelo", com Gilson de Barros e direção de Amir Haddad, terá apresentação única e gratuita no Centro Cultural Poder Judiciário do Rio. Hoje, às 18h30. Rua Dom Manuel, 29, Centro.



As inscrições para a 9ª edição do programa "Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro" seguem abertas até amanhã. A iniciativa destinará R$ 2 milhões a pesquisas sobre biodiversidade.

Colaboração de Claudia Villas Boas