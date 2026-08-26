Carro de Hugo (detalhe), atingido no bairro Boa Esperança, ficou com diversas marcas de tiros - Reprodução/Rede Social

Carro de Hugo (detalhe), atingido no bairro Boa Esperança, ficou com diversas marcas de tirosReprodução/Rede Social

Publicado 26/08/2026 10:39

Rio - Um ex-assessor do presidente da Câmara de Seropédica foi morto a tiros dentro de um carro, no bairro Boa Esperança, na noite desta terça-feira (26). O veículo ficou com diversas marcas de disparos, e a vítima foi identificada como Hugo dos Reis Amaral.





Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime.



Em nota, o presidente da Câmara de Seropédica, o vereador Bruno do Depósito (PRD), lamentou o caso e explicou que Hugo não faz mais parte dos servidores da Casa.



"A Câmara Municipal esclarece que Hugo dos Reis Amaral integrou o quadro de servidores comissionados da Casa, exercendo a função de assessor parlamentar no gabinete do vereador Bruno do Depósito durante seu segundo mandato. O vínculo profissional foi encerrado no final de 2024. Desde então, Hugo não mantinha vínculo funcional com a Câmara Municipal. Neste momento de dor, o vereador manifesta solidariedade e presta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de Hugo", disse. LEIA MAIS: Homem é morto a tiros na Avenida Brasil Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime.Em nota, o presidente da Câmara de Seropédica, o vereador Bruno do Depósito (PRD), lamentou o caso e explicou que Hugo não faz mais parte dos servidores da Casa."A Câmara Municipal esclarece que Hugo dos Reis Amaral integrou o quadro de servidores comissionados da Casa, exercendo a função de assessor parlamentar no gabinete do vereador Bruno do Depósito durante seu segundo mandato. O vínculo profissional foi encerrado no final de 2024. Desde então, Hugo não mantinha vínculo funcional com a Câmara Municipal. Neste momento de dor, o vereador manifesta solidariedade e presta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de Hugo", disse.

Até o momento, não há informações sobre o enterro.