Carro de Hugo (detalhe), atingido no bairro Boa Esperança, ficou com diversas marcas de tirosReprodução/Rede Social
Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime.
Em nota, o presidente da Câmara de Seropédica, o vereador Bruno do Depósito (PRD), lamentou o caso e explicou que Hugo não faz mais parte dos servidores da Casa.
"A Câmara Municipal esclarece que Hugo dos Reis Amaral integrou o quadro de servidores comissionados da Casa, exercendo a função de assessor parlamentar no gabinete do vereador Bruno do Depósito durante seu segundo mandato. O vínculo profissional foi encerrado no final de 2024. Desde então, Hugo não mantinha vínculo funcional com a Câmara Municipal. Neste momento de dor, o vereador manifesta solidariedade e presta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de Hugo", disse.
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