'Renatinho' atualizava as informações para os criminosos em grupos de conversa no WhatsApp - Divulgação / PCERJ

'Renatinho' atualizava as informações para os criminosos em grupos de conversa no WhatsAppDivulgação / PCERJ

Publicado 26/08/2026 10:43

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem apontado como responsável por monitorar agentes de segurança pública para uma milícia que atua na Baixada Fluminense . Renato Augusto de Souza Oliveira Junior, vulgo “Renatinho”, foi encontrado na casa em que morava, em Queimados, nesta terça-feira (25).

Segundo as investigações, além dos policiais civis e militares, “Renatinho” monitorava integrantes de grupos criminosos rivais. Ele atualizava as informações de movimentação suspeita ou eventuais deslocamento de viaturas pela região em um grupo de WhatsApp criado pela milícia. Rádios comunicadores também eram utilizados pelos suspeitos.

De acordo com a polícia, em uma das ocasiões, dois homens apontados como integrantes de um grupo rival foram executados pela milícia local, em Queimados, após o monitoramento de “Renatinho”.

Indiciado pelo crime de constituição de milícia privada, o suspeito teve prisão preventiva decretada, mas não se apresentou para o cumprimento das medidas cautelares. Ele era considerado foragido.

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) localizaram “Renatinho” após trabalho de inteligência e monitoramento. Segundo a polícia, ele não ofereceu resistência quando foi surpreendido em casa.

O Dia tenta localizar a defesa de Renato Augusto de Souza Oliveira Junior. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.