Mulher foi detida em supermercado da Barra da Tijuca - Reprodução/Segurança Presente

Mulher foi detida em supermercado da Barra da Tijuca Reprodução/Segurança Presente

Publicado 26/08/2026 15:56

Rio - Uma mulher foi presa nesta terça-feira (25) por suspeita de injúria racial contra um funcionário de um supermercado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. O caso aconteceu dentro de uma unidade do Mercado Mundial, na Avenida Érico Veríssimo.

Segundo a equipe do Segurança Presente, que realizou a prisão, os policiais foram acionados durante um patrulhamento de rotina após a denúncia de que uma cliente teria ofendido um funcionário com expressões de cunho racista. De acordo com o relato apresentado, a mulher teria chamado a vítima de "macaco" durante uma discussão no estabelecimento. A presa não teve seu nome divulgado.



Os agentes foram até o local, identificaram os envolvidos e ouviram as versões dos fatos. Em seguida, a suspeita e o funcionário foram conduzidos para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Após analisar o caso, a autoridade policial determinou a prisão da mulher por injúria racial.

A injúria racial é crime no Brasil. Desde janeiro de 2023, com a alteração da Lei do Crime Racial, a injúria foi equiparada ao crime de racismo. A pena atual é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tornando o crime imprescritível e inafiançável.